Дончич пропустит матч с «Сан-Антонио», участие Ирвинга под вопросом
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч с «Сан-Антонио» в среду из-за повреждения левого бедра.
Бедро беспокоило Дончича во время нескольких последних игр, травма усугубилась во встрече с «Новым Орлеаном» на прошлой неделе. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, словенец вернется в строй, когда перестанет испытывать дискомфорт.
Участие разыгрывающего Кайри Ирвинга в матче находится под вопросом из-за болей в правой стопе.
Дончич и Ирвинг ранее пропустили два матча техасского клуба против «Гризлис».
Кристиан Вуд (стопа) и Тим Хардуэй (икроножная мышца) числятся в списке травмированных с пометкой «участие в матче под вопросом».
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
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