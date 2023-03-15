Дончич пропустит матч с «Сан-Антонио», участие Ирвинга под вопросом

Разыгрывающий « » Лука Дончич пропустит матч с « » в среду из-за повреждения левого бедра.

Бедро беспокоило Дончича во время нескольких последних игр, травма усугубилась во встрече с «Новым Орлеаном» на прошлой неделе. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, словенец вернется в строй, когда перестанет испытывать дискомфорт.

Участие разыгрывающего в матче находится под вопросом из-за болей в правой стопе.

Дончич и Ирвинг ранее пропустили два матча техасского клуба против «Гризлис».

(стопа) и (икроножная мышца) числятся в списке травмированных с пометкой «участие в матче под вопросом».

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает