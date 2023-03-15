Дончич пропустит матч с «Сан-Антонио», участие Ирвинга под вопросом

Теги травмы Даллас Сан-Антонио НБА Кайри Ирвинг Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Кристиан Вуд Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч с «Сан-Антонио» в среду из-за повреждения левого бедра.

Бедро беспокоило Дончича во время нескольких последних игр, травма усугубилась во встрече с «Новым Орлеаном» на прошлой неделе. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, словенец вернется в строй, когда перестанет испытывать дискомфорт.

Участие разыгрывающего Кайри Ирвинга в матче находится под вопросом из-за болей в правой стопе.

Дончич и Ирвинг ранее пропустили два матча техасского клуба против «Гризлис».

Кристиан Вуд (стопа) и Тим Хардуэй (икроножная мышца) числятся в списке травмированных с пометкой «участие в матче под вопросом».

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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1 комментарий

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Мурзин Ринат
Даллас реально мимо ПО похоже
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