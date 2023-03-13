Дончич пропустит матч с «Мемфисом», участие Ирвинга под вопросом

Разыгрывающий « » пропустит матч с « » в понедельник из-за повреждения левого бедра.

Бедро беспокоило Дончича во время нескольких последних игр, травма усугубилась во встрече с «Новым Орлеаном» на прошлой неделе. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, словенец вернется в строй, когда перестанет испытывать дискомфорт.

Участие разыгрывающего в матче находится под вопросом из-за болей в правой стопе.

Дончич и Ирвинг ранее пропустили субботнюю встречу с «Гризлис».

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