Дончич пропустит матч с «Мемфисом», участие Ирвинга под вопросом
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч с «Мемфисом» в понедельник из-за повреждения левого бедра.
Бедро беспокоило Дончича во время нескольких последних игр, травма усугубилась во встрече с «Новым Орлеаном» на прошлой неделе. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, словенец вернется в строй, когда перестанет испытывать дискомфорт.
Участие разыгрывающего Кайри Ирвинга в матче находится под вопросом из-за болей в правой стопе.
Дончич и Ирвинг ранее пропустили субботнюю встречу с «Гризлис».
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии