Опубликованы графики, показывающие, что судьи чаще свистят фолы на Остине Ривзе, чем на Стефене Карри

Ведущий подкаста «Pick a Side» Джоэл Моран опубликовал графики процента фолов на (« ») и (« ») во время проходов и игры один на один.

Графики наглядно показывают, что судьи гораздо чаще свистят фолы на Ривзе, чем на Карри.

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?