Опубликованы графики, показывающие, что судьи чаще свистят фолы на Остине Ривзе, чем на Стефене Карри

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА фото судьи Стефен Карри Остин Ривз Баскетбол

Ведущий подкаста «Pick a Side» Джоэл Моран опубликовал графики процента фолов на Остине РивзеЛейкерс») и Стефене КарриГолден Стэйт») во время проходов и игры один на один.

Графики наглядно показывают, что судьи гораздо чаще свистят фолы на Ривзе, чем на Карри.

«Худшая судейская ошибка в истории». «Уорриорз» набрали очки, когда соперники ждали у другого кольца, и «Даллас» закипел

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666999
Ответ Archer_Great
Ну так на графиках есть обозначения осей, даже их прочитать и понять не судьба? Карри в три раза больше изоляций сыграл, на ~5 процентных пунктов реже свистят фолы на нем. Карри на ~75 проходов больше сделал, но на те же 4-5 п.п. реже свистнули фол.
В чем смысл сравнивать двух игроков, которые абсолютно разные по игровому стилю, времени на площадки итд? Стиль прохода Карри это показать треху и радостно побежать в открытое пространство, где Грин, НАРУШАЯ ВСЕГДА ПРАВИЛО, ставит заслон в движении. Смотри последние 2 очка от Карри с Далласом. Там Грин просто Буллока взял и не пускал на подстраховку, сделав наверно 3 фола подряд за 3 секунды. Ривс же прёт тупо как Леброн, потом делает показы на бросок, чувствует касание и ловит фолы. Так кстати играет и ШГА, и Фокс и много ккто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666999
Ответ Вадим flanec
Кстати, что то Лектеров развелось на ветке НБА. Был какой-то Lecter_Dest1ni, сейчас 666999, потом ещё был Лектер. Может это семейное дело у них?)))
Как семья Боллов в свое время :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Ответ смехКавая
Видимо, не мне одному так показалось) зацепил пару-тройку игр ЛАЛ. Прям дико бесили постоянные остановки из-за любого касания Ривза. Зачастую он их, прям даже не особо напрягаясь, продавал судьям - при малейшем контакте вскидывал руки и терял мяч.
Так оно и есть и по сегодняшнему матчу это прекрасно было видно, малейшее касание или легкий контакт с Ривсом в краске и свисток. Хитрый и изворотливый поц. :)

Вот яркая иллюстрация талантища из прошлого или позапрошлого матча с Финиксом, Ривс начал цирк отрисовывать еще до того, как рука Букера его реально настигла и потом повторно запрокинул голову, когда все-таки прилетело в этом же моменте. Чистый ор.))

https://www.youtube.com/watch?v=4_XX1WfHXyo&t=11s
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Григорий Ефимов
Странные вопросы вы задаете. Если лектер будет все читать, то когда он будет писать?))
Кстати, что то Лектеров развелось на ветке НБА. Был какой-то Lecter_Dest1ni, сейчас 666999, потом ещё был Лектер. Может это семейное дело у них?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ lecter666999
Гениальная стата, учитывая, что Карри живёт трехами, а Ривс ходит в проходы постоянно. Ривс сегодня по моему то ли одну, то ли две трехи кинул, остальное все проходы. Ну это тоже самое, что сравнить штрафные Эмбиида или Янниса с тем же Карри
Ну чётко же написано, фолы во время проходов. Если Карри и Ривз сделают одинаковое количество проходов под щит, то на Ривзе, судьи зафиксят больше фолов, чем на Карри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Ефимов
Ответ Alex Kudermetov
ещё бы внимательно новость научиться читать, да?
Странные вопросы вы задаете. Если лектер будет все читать, то когда он будет писать?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ lecter666999
Гениальная стата, учитывая, что Карри живёт трехами, а Ривс ходит в проходы постоянно. Ривс сегодня по моему то ли одну, то ли две трехи кинул, остальное все проходы. Ну это тоже самое, что сравнить штрафные Эмбиида или Янниса с тем же Карри
Ну так на графиках есть обозначения осей, даже их прочитать и понять не судьба?
Карри в три раза больше изоляций сыграл, на ~5 процентных пунктов реже свистят фолы на нем.
Карри на ~75 проходов больше сделал, но на те же 4-5 п.п. реже свистнули фол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Starkom
Вот чего Стеф никогда не умел, так это нормально флопить. Даже не то, чтобы флопить, а немного приукрасить контакт. Когда Стеф пытается это сделать, всем становится весело. А мог бы намного больше очков собирать на фолах.

А Ривз в этом плане очень толковый. И даже особо не скажешь, что ему каждое касание свистят, потому что он эти касания превращает во вполне правдоподобные фолы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
смехКавая
Видимо, не мне одному так показалось) зацепил пару-тройку игр ЛАЛ. Прям дико бесили постоянные остановки из-за любого касания Ривза. Зачастую он их, прям даже не особо напрягаясь, продавал судьям - при малейшем контакте вскидывал руки и терял мяч.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Лейкеры всё равно скажут что их засуживают.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Сейчас сбегутся борцы за справедливость
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightblackwolf
Ахах, так раз об этом писал. Просто подтверждение слов адекватных людей. Судьи тащат лал и убивают ГСВ.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Что за странное сравнение с ноунеймами? Если с кем сравнивать Ривза, то из достойных только Карузо на ум приходит.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Kudermetov
Ответ lecter666999
Гениальная стата, учитывая, что Карри живёт трехами, а Ривс ходит в проходы постоянно. Ривс сегодня по моему то ли одну, то ли две трехи кинул, остальное все проходы. Ну это тоже самое, что сравнить штрафные Эмбиида или Янниса с тем же Карри
ещё бы внимательно новость научиться читать, да?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fridzon
Да заметил тоже. Без всякой статистики бросается в глаза, что из него нового Хардена делают что ли.
Мне Ривз по игре очень нравится. Очень классно разбирается в моментах когда получаэт хэнд-офф от большого и они вдвоем бегут на кольцо. Тут Ривз может и средний, и флотер кинуть, и под кольцо пройти, и большому отдать. Голова светлая.
Но блин чересчур много свистят
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0ptimus.
Тоже мне новость. Стефу всегда недосфистывали))). Но если честно, все таки размякла совсем лига, это же контактный спорт, а часто свистят просто от малейшего касания, а это не украшает это вид спорта. И очень неприятно смотреть, как например сегодня такой здоровый парнишка, как Лука, выпрашивает все время фолы!!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Графики из разряда подставь фотку любых игроков в уголки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lecter666999
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Телохранитель Джеймса Уорти
Так а как еще МВП стать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luwill
ГСВ тянут судьи и т.д. и т.п.
Завидующие пуканы на всё найдут отговорку 🤪
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий