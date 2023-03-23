Опубликованы графики, показывающие, что судьи чаще свистят фолы на Остине Ривзе, чем на Стефене Карри
Ведущий подкаста «Pick a Side» Джоэл Моран опубликовал графики процента фолов на Остине Ривзе («Лейкерс») и Стефене Карри («Голден Стэйт») во время проходов и игры один на один.
Графики наглядно показывают, что судьи гораздо чаще свистят фолы на Ривзе, чем на Карри.
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Вот яркая иллюстрация талантища из прошлого или позапрошлого матча с Финиксом, Ривс начал цирк отрисовывать еще до того, как рука Букера его реально настигла и потом повторно запрокинул голову, когда все-таки прилетело в этом же моменте. Чистый ор.))
https://www.youtube.com/watch?v=4_XX1WfHXyo&t=11s
Карри в три раза больше изоляций сыграл, на ~5 процентных пунктов реже свистят фолы на нем.
Карри на ~75 проходов больше сделал, но на те же 4-5 п.п. реже свистнули фол.
А Ривз в этом плане очень толковый. И даже особо не скажешь, что ему каждое касание свистят, потому что он эти касания превращает во вполне правдоподобные фолы.
Мне Ривз по игре очень нравится. Очень классно разбирается в моментах когда получаэт хэнд-офф от большого и они вдвоем бегут на кольцо. Тут Ривз может и средний, и флотер кинуть, и под кольцо пройти, и большому отдать. Голова светлая.
Но блин чересчур много свистят
Завидующие пуканы на всё найдут отговорку 🤪