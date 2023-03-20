Леброн Джеймс: «Остин Ривз, ты слишком крут»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА Остин Ривз Баскетбол

Травмированный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное одноклубнику Остину Ривзу, который обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105).

На счету Ривза 35 очков. В четвертой четверти зрители в Лос-Анджелесе скандировали «MVP» в его адрес.

После матча Ривз на пресс-конференции заявил, что ему очень лестно внимание и похвалы Джеймса, которого он считает одним из величайших баскетболистов в истории.

«Остин Ривз, ты серьезный парень... лучше закройте свои рты!!! Ты слишком крут 🔥🔥🔥👑», – написал Джеймс в соцсетях после матча.

За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря этому успеху вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место. 

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4 комментария

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A. V.
Новый Ларри Бёрд?🤔
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lecter666999
Даже парень на МИНИМАЛКЕ борется, а одна Аморфная масса так и играет на 15+10...
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A. V.
Ривз божил сегодня
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quznez
Остин "Молодой Король 3.0" Ривз.
+5
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