Леброн Джеймс: «Остин Ривз, ты слишком крут»
Травмированный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное одноклубнику Остину Ривзу, который обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105).
На счету Ривза 35 очков. В четвертой четверти зрители в Лос-Анджелесе скандировали «MVP» в его адрес.
После матча Ривз на пресс-конференции заявил, что ему очень лестно внимание и похвалы Джеймса, которого он считает одним из величайших баскетболистов в истории.
«Остин Ривз, ты серьезный парень... лучше закройте свои рты!!! Ты слишком крут 🔥🔥🔥👑», – написал Джеймс в соцсетях после матча.
За 10 матчей до завершения регулярного чемпионата «Лейкерс» благодаря этому успеху вернулись в зону плей-ин, поднявшись с 11-го на 10-е место.
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