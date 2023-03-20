«Лейкерс» смогут предложить Остину Ривзу лишь 50 млн долларов на 4 года
Этим летом команда из Лос-Анджелеса будет способна предложить своему защитнику Остину Ривзу лишь 50 млн долларов на 4 года.
Ривз является ограниченно свободным агентом. По окончании сезона клуб может выставить ему «квалификационное предложение» лишь в рамках тех сумм, которые зависят от его прежней зарплаты – баскетболист заработал 0,9 млн долларов за прошлый сезон и 1,5 млн за этот. У «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.
Остин обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105) – 35 очков. После обмена Рассела Уэстбрука в «Юту» баскетболист набирает 15,3 очка и 4,4 передачи, реализуя 58% бросков с игры и 41% из-за дуги за 26,8 минуты игрового времени.
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А по факту, сейчас это как будто адекватная цена.
Игрок хороший, но и 12.5 миллионов на него как будто адекватная сумма.
Если бы стабильно на подобном уровне играл, то без проблем. Зарплаты в НБА дикие стали конечно, помню шок от лета, когда Мозгову (при всем уважении) и многим подобным игрокам раздали бешеные бабки.
Ривз пока смотрится системным ролевиком, который не понятно как встроится в другую организацию. А в мусорных командах (которые могут швырнуть такие деньги) он затеряется.