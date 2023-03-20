«Лейкерс» смогут предложить Остину Ривзу лишь 50 млн долларов на 4 года

Теги Лейкерс Орландо НБА Расселл Уэстбрук Остин Ривз Баскетбол

Этим летом команда из Лос-Анджелеса будет способна предложить своему защитнику Остину Ривзу лишь 50 млн долларов на 4 года.

Ривз является ограниченно свободным агентом. По окончании сезона клуб может выставить ему «квалификационное предложение» лишь в рамках тех сумм, которые зависят от его прежней зарплаты – баскетболист заработал 0,9 млн долларов за прошлый сезон и 1,5 млн за этот. У «Лейкерс» останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.

Остин обновил личный рекорд результативности в матче с «Орландо» (111:105) – 35 очков. После обмена Рассела Уэстбрука в «Юту» баскетболист набирает 15,3 очка и 4,4 передачи, реализуя 58% бросков с игры и 41% из-за дуги за 26,8 минуты игрового времени.

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9 комментариев

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Tim Timson
он не стоит больше. в любой команде другой его выпилят через год. кроме Юты. там сейчас всех можно бледненьких собрать в лидеры)
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armageddon123456
Не понимаю возмущающихся, я бы ему предложил мост 1+1 с зп 12.5 млн, а потом в случае прогресса и все 25 не жалко, все же молодой ещё, но и 20 млн рановато кидать
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Van
Эхх, всем бы такое "лишь"...

А по факту, сейчас это как будто адекватная цена.
Игрок хороший, но и 12.5 миллионов на него как будто адекватная сумма.

Если бы стабильно на подобном уровне играл, то без проблем. Зарплаты в НБА дикие стали конечно, помню шок от лета, когда Мозгову (при всем уважении) и многим подобным игрокам раздали бешеные бабки.

Ривз пока смотрится системным ролевиком, который не понятно как встроится в другую организацию. А в мусорных командах (которые могут швырнуть такие деньги) он затеряется.
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Максималка Вандербилта
Ривз прямо сейчас намного полезней любого игрока Лейкерс!
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Максималка Вандербилта
его зарплата должна составлять 20-25 млн. в год. Он это уже не один раз доказывал по ходу сезона! Ему могут предложить только 12.5 за сезон, в то время как минусовому деградирующему Хачимуре 10 ? Вы серьезно??? Ну я бы на месте Ривза - тупо послал бы организацию и перешел бы в условную Атланту... это будет провал менеджмента Лейкерс, если они не смогут удержать Ривза !
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Nightyork97
Ответ lecter666999
Потому и ПТБ настолько в ...опе, что разным Ривсам, Саймансам и Грантам выписывает 20-30 лямов.Не стоит он и15 лямов, ситуационный нестабильный игрок.
Я бы поспорил, он каждый сезон прогресс выдает и растет. Ключевое вот. После обмена Рассела Уэстбрука в «Юту» баскетболист набирает 15,3 очка и 4,4 передачи, реализуя 58% бросков с игры и 41% из-за дуги за 26,8 минуты игрового времени. Он еще больше накатит, 27 минут это мало. Саймонс при всех его минусах заслуживает тех денег, ПТБ заплатил меньше всех из троицы Хирро, Саймонс, Пул. По Гранту да, я против того, чтобы ему 30 давать. Возраст, нет защиты, ограниченная роль на площадке. 70% проблем в ПТБ - тренер.
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lecter666999
Ответ Nightyork97
Это несерьезно. Он заслужил 20 млн. Думаю 20 на 4 среднее предложение на рынке для него.
Потому и ПТБ настолько в ...опе, что разным Ривсам, Саймансам и Грантам выписывает 20-30 лямов.Не стоит он и15 лямов, ситуационный нестабильный игрок.
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Nightyork97
Это несерьезно. Он заслужил 20 млн. Думаю 20 на 4 среднее предложение на рынке для него.
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Tolball
Считаю что найдутся клубы раза в два больше предложить.
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