«Лейкерс» смогут предложить Остину Ривзу лишь 50 млн долларов на 4 года

Этим летом команда из Лос-Анджелеса будет способна предложить своему защитнику лишь 50 млн долларов на 4 года.

Ривз является ограниченно свободным агентом. По окончании сезона клуб может выставить ему «квалификационное предложение» лишь в рамках тех сумм, которые зависят от его прежней зарплаты – баскетболист заработал 0,9 млн долларов за прошлый сезон и 1,5 млн за этот. У « » останется возможность удержать игрока в случае повторения предложения другой организации.

Остин обновил личный рекорд результативности в матче с « » (111:105) – 35 очков. После обмена в «Юту» баскетболист набирает 15,3 очка и 4,4 передачи, реализуя 58% бросков с игры и 41% из-за дуги за 26,8 минуты игрового времени.

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