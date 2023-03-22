«Лейкерс» вряд ли будут пытаться заполучить Кайри Ирвинга из-за отсутствия места в платежке
По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» вряд ли будут пытаться заполучить разыгрывающего Кайри Ирвинга («Даллас») предстоящим летом из-за отсутствия места в платежной ведомости.
«Если «Лейкерс» выберут Ирвинга, им придется отказаться от игроков, которых они приобрели перед дедлайном.
Чтобы освободить место в платежке, им нужно будет отказаться от прав на свободных агентов Д’Анджело Расселла и Руи Хатимуру, отказаться от опции продления контракта с Маликом Бизли и отчислить Джарреда Вандербилта с Мо Бамбой (контракт Вандербилта на сезон-2023/24 частично гарантирован, контракт Бамбы полностью не гарантирован).
Технически «Лейкерс» могут оставить Остина Ривза и/или Вандербилта, но для этого потребуется убедить Ирвинга пойти на еще более крутое сокращение зарплаты», – пишет Буха.
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