«Лейкерс» вряд ли будут пытаться заполучить Кайри Ирвинга из-за отсутствия места в платежке

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По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» вряд ли будут пытаться заполучить разыгрывающего Кайри ИрвингаДаллас») предстоящим летом из-за отсутствия места в платежной ведомости.

«Если «Лейкерс» выберут Ирвинга, им придется отказаться от игроков, которых они приобрели перед дедлайном.

Чтобы освободить место в платежке, им нужно будет отказаться от прав на свободных агентов Д’Анджело Расселла и Руи Хатимуру, отказаться от опции продления контракта с Маликом Бизли и отчислить Джарреда Вандербилта с Мо Бамбой (контракт Вандербилта на сезон-2023/24 частично гарантирован, контракт Бамбы полностью не гарантирован).

Технически «Лейкерс» могут оставить Остина Ривза и/или Вандербилта, но для этого потребуется убедить Ирвинга пойти на еще более крутое сокращение зарплаты», – пишет Буха.

Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна

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8 комментариев

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lecter666999
Ответ SVR55
да слюни подотрите. Кайри в Далласе останется
В Далласе плохо, не совместимы они с Дончичем, по отдельности они топы, вместе печалька
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SVR55
да слюни подотрите. Кайри в Далласе останется
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lecter666999
Ответ Антон Антнов
Надо эту команду сохранять. Хорошая банда.
Чтоб танковать норм... А так нужно менять Дэвиса на ролевиков и подписывать Кайри. Иначе ЛАЛ и в третий сезон мимо плей ина
0
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-4
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lecter666999
Ответ SopTecret
5 нормальных игроков лучше, чем один гениальный, но с гранатой в кармане
И что эти 5 игроков сделали? Два сезона даже МИМО ПЛЕЙ ИНА!!!
+1
-2
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Abdulla
Ответ Максималка Вандербилта
только Дончич стоит этих игроков, но никак не Кайри
Честно говоря, Кайри видится мне игроков калибра ровно как и Дончич.
Если бы только тараканы совсем удалить...
+2
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Максималка Вандербилта
только Дончич стоит этих игроков, но никак не Кайри
+1
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SopTecret
5 нормальных игроков лучше, чем один гениальный, но с гранатой в кармане
+5
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Антон Антнов
Надо эту команду сохранять. Хорошая банда.
+8
0
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