«Лейкерс» вряд ли будут пытаться заполучить Кайри Ирвинга из-за отсутствия места в платежке

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лейкерс» вряд ли будут пытаться заполучить разыгрывающего (« ») предстоящим летом из-за отсутствия места в платежной ведомости.

«Если «Лейкерс» выберут Ирвинга, им придется отказаться от игроков, которых они приобрели перед дедлайном.

Чтобы освободить место в платежке, им нужно будет отказаться от прав на свободных агентов Д’Анджело Расселла и , отказаться от опции продления контракта с Маликом Бизли и отчислить с (контракт Вандербилта на сезон-2023/24 частично гарантирован, контракт Бамбы полностью не гарантирован).

Технически «Лейкерс» могут оставить Остина Ривза и/или Вандербилта, но для этого потребуется убедить Ирвинга пойти на еще более крутое сокращение зарплаты», – пишет Буха.

Вы зря смеялись над «Лейкерс». Они попадут в плей-офф и без Леброна