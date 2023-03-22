Кавай Ленард о техническом: «Позже судья подошел и сказал, что совершил ошибку»

Теги Клипперс НБА судьи Оклахома-Сити Кавай Ленард Терэнс Мэнн Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард во время игры с «Оклахомой» (100:101) получил технический за споры с судьей Мусой Дагером после того, как на нем не зафиксировали фол.

Защитник Терэнс Мэнн вступился за одноклубника и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.

«Мне показалось, что были нарушены правила. Судья заявил, что дал технический, потому что я размахивал руками перед его лицом.

Во второй половине он подошел и сказал, что совершил ошибку», – заявил Ленард.

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1 комментарий

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lecter666999
Судьи в НБА живут вообще своей жизнью. Складывается впечатление, что они там и баскетбол не особо смотрят
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