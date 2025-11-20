Тайлер Хирро может дебютировать в сезоне в матче с «Далласом» в понедельник

Названа предполагаемая дата дебюта Тайлера Хирро в новом сезоне НБА.

Защитник «Майами» Тайлер Хирро все ближе к возвращению в строй. Дебют участника Матча всех звезд в новом сезоне, как ожидается, состоится во встрече с «Далласом» в понедельник.

Хирро пропустил весь тренировочный лагерь и начало регулярки из-за операции на голеностопе. В процессе восстановления случилось осложнение, что отложило камбэк 25-летнего баскетболиста.

В прошлом сезоне Тайлер впервые попал на Матч звезд, набирая в среднем 23,8 очка, 5,4 передачи и 5,1 подбора за игру.