Тайлер Хирро может дебютировать в сезоне в матче с «Далласом» в понедельник
Названа предполагаемая дата дебюта Тайлера Хирро в новом сезоне НБА.
Защитник «Майами» Тайлер Хирро все ближе к возвращению в строй. Дебют участника Матча всех звезд в новом сезоне, как ожидается, состоится во встрече с «Далласом» в понедельник.
Хирро пропустил весь тренировочный лагерь и начало регулярки из-за операции на голеностопе. В процессе восстановления случилось осложнение, что отложило камбэк 25-летнего баскетболиста.
В прошлом сезоне Тайлер впервые попал на Матч звезд, набирая в среднем 23,8 очка, 5,4 передачи и 5,1 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Тима Рейнольдса
