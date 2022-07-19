Терэнс Мэнн: «Запад снова невероятно силен. Все здоровы, каждый матч – сражение»

Защитник ожидает, что в Западной конференции в новом сезоне снова развернется ожесточенная борьба.

«Запад снова невероятно силен. Расклад сил в конференции возвращается к тому, к которому все привыкли. Каждый матч – сражение. Каждый вечер вам приходится иметь дело с суперзвездой в составе соперника. Даже играя против «Оклахомы», вы столкнетесь с Шэем. Каждый вечер.

Все здоровы. Не могу назвать ни одного травмированного звездного игрока сейчас. Будет серьезная борьба, всем будет непросто попасть в восьмерку лучших», – сказал Мэнн.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?