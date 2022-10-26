«Мы не хотим рисковать». Кавай Ленард не играл с «Тандер» и вернется в Лос-Анджелес из-за дискомфорта в колене

Звездный форвард «Клипперс» пропустил матч против «Тандер» (94:108) во вторник из-за дискомфорта в левом колене, на котором в прошлом году перенес операцию.

Две команды снова сыграют друг против друга в четверг в , Ленард снова пропустит встречу.

По словам главного тренера , происходящее с коленом Ленарда нельзя назвать осложнением, в клубе стараются быть максимально осторожными со своей главной звездой.

Ленард в среду вылетит в Лос-Анджелес, чтобы пройти там реабилитационные процедуры. «Клипперс» будут следить за состоянием Кавая и позже оценят его готовность к воскресной игре против «Пеликанс».

«После утренней разминки он почувствовал дискомфорт. Сам он хотел играть, но мы не будем рисковать. Нам нужно действовать умно. Кавай может злиться на нас, но мы будем действовать умно», – сказал Лю.

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