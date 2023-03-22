Кавай Ленард получил технический за споры с судьей. Терэнс Мэнн вступился и был удален
Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн заработал удаление во второй четверти матча с «Оклахомой» (100:101).
Форвард калифорнийцев Кавай Ленард получил технический за споры с судьей Мусой Дагером после того, как на нем не зафиксировали фол.
Мэнн вступился и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.
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