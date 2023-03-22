Защитник «Клипперс» заработал удаление во второй четверти матча с «Оклахомой» (100:101).

Форвард калифорнийцев получил технический за споры с судьей Мусой Дагером после того, как на нем не зафиксировали фол.

Мэнн вступился и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.

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