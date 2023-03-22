Кавай Ленард получил технический за споры с судьей. Терэнс Мэнн вступился и был удален

Теги Клипперс НБА видео судьи Оклахома-Сити Кавай Ленард Терэнс Мэнн Баскетбол

Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн заработал удаление во второй четверти матча с «Оклахомой» (100:101).

Форвард калифорнийцев Кавай Ленард получил технический за споры с судьей Мусой Дагером после того, как на нем не зафиксировали фол.

Мэнн вступился и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.

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2 комментария

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Ilovethisgame77
Судья олень…
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бредихин
ну судья конечно лихо со всеми разобрался)))
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