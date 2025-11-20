Никола Вучевич забросил победный трехочковый под сирену в матче с «Портлендом»

«Чикаго» уступал «Портленду» на 2 очка в концовке гостевого матча. Защитник Коби Уайт прошел в «краску» и скинул мяч центровому Николе Вучевичу, реализовавшему трехочковый под сирену. Игра завершилась со счетом 122:121 в пользу «Буллз».

На счету Вучевича 27 очков и 8 подборов. Центровой реализовал 11 из 19 бросков с игры и 5 из 9 из-за дуги.

У Уайта 25 очков и 7 передач. Защитник попал 9 из 17 бросков с игры и 5 из 9 трехочковых.