0

Деандре Джордан: «Все эти разговоры о том, что Йокича не заботит баскетбол – выдумка»

Деандре Джордан рассказал всю правду про Николу Йокича.

Центровой «Пеликанс» Деандре Джордан рассказал о совместном выступлении с Николой Йокичем.

«Никола – отличный парень. Замечательный одноклубник. Все эти бредовые разговоры о том, что Йокича не заботит баскетбол – выдумка.

Было одновременно легко и сложно выступать в роли его сменщика. Я такой: «Черт, мне хочется играть. Но кого сейчас выпустят на площадку?»

Наблюдая за его игрой, я понимаю, что у него один из самых высоких показателей IQ среди всех баскетболистов, с которыми я когда-либо имело дело. Он суперкомандный игрок, который всегда делает правильные вещи на площадке. Нет никаких сомнений, что Никола – один из лучших игроков, с которыми я когда-либо вместе выступал.

Он еще тот любитель пошутить. Ему нравится рэп. Хотя сейчас он слушает кантри. Что тут скажешь, отличный одноклубник. Всегда готов устроить командный ужин, сплотить команду. Любитель сыграть в карты», – признался экс-игрок «Денвера».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: All The Smoke
logoДенвер
logoНовый Орлеан
logoДеандре Джордан
logoНикола Йокич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Голден Стэйт» дал отдых звездам и уступил «Майами», 28+11+7 Шенгюна помогли «Хьюстону» обыграть «Кливленд» и другие результаты
20 ноября, 06:17
Пейтон Уотсон установил личный рекорд результативности в НБА (32 очка) в матче с «Пеликанс»
20 ноября, 04:50Видео
Никола Йокич оформил 9-й трипл-дабл (28+11+12) в матче против «Пеликанс»
20 ноября, 04:42Видео
Зайон Уильямсон вернулся после пропуска 8 матчей, «Пеликанс» снова проиграли
20 ноября, 04:15
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
5 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
22 минуты назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
34 минуты назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
57 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
21 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
22 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
22 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
22 минуты назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
22 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42