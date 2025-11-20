Деандре Джордан: «Все эти разговоры о том, что Йокича не заботит баскетбол – выдумка»

Деандре Джордан рассказал всю правду про Николу Йокича.

Центровой «Пеликанс» Деандре Джордан рассказал о совместном выступлении с Николой Йокичем .

«Никола – отличный парень. Замечательный одноклубник. Все эти бредовые разговоры о том, что Йокича не заботит баскетбол – выдумка.

Было одновременно легко и сложно выступать в роли его сменщика. Я такой: «Черт, мне хочется играть. Но кого сейчас выпустят на площадку?»

Наблюдая за его игрой, я понимаю, что у него один из самых высоких показателей IQ среди всех баскетболистов, с которыми я когда-либо имело дело. Он суперкомандный игрок, который всегда делает правильные вещи на площадке. Нет никаких сомнений, что Никола – один из лучших игроков, с которыми я когда-либо вместе выступал.

Он еще тот любитель пошутить. Ему нравится рэп. Хотя сейчас он слушает кантри. Что тут скажешь, отличный одноклубник. Всегда готов устроить командный ужин, сплотить команду. Любитель сыграть в карты», – признался экс-игрок «Денвера ».