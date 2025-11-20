  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Демаркус Казинс: «Тайрону Лю следует быть в «Клипперс» более вовлеченным и эмоциональным по примеру Редика»
5

Демаркус Казинс: «Тайрону Лю следует быть в «Клипперс» более вовлеченным и эмоциональным по примеру Редика»

Демаркус Казинс рассказал, за счет чего можно исправить ситуацию в «Клипперс».

Бывший игрок НБА Демаркус Казинс рассказал, чего не хватает главному тренеру «Клипперс» Тайрону Лю.

«Я играл за Лю. Случались матчи, когда мы были просто ужасны, но вот все возвращаются в раздевалку и звучат слова: «Ладно, мужики, увидимся завтра». Не было такого, что поражение – это маленькая катастрофа, что-то из ряда вон выходящее. И сейчас мы видим, как «Клипперс» с каждым годом играют все слабее и слабее.

Мне очень нравится Тай Лю. Он очень хорош с точки зрения всей этой тактики, но иногда его расслабленный подход переносится на всю команду, и тогда команда тоже становится расслабленной… В решающие моменты игры парни все равно остаются расслабленными, потому что вы сами привили им такую идентичность.

Это тот стандарт, который вы создали для своей команды. И мы видим, что есть, например, совсем другой, вспыльчивый тренер, как Джей Джей Редик. От него часто можно услышать: «Мне это не нравится. Мы играем как дерьмо. Я понял уже в первые две минуты, что мы не готовы играть». И Тайрону Лю сейчас как раз нужен подход Джей Джей Редика», – считает экс-центровой «Сакраменто».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoТайрон Лю
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
logoКлипперс
logoДемаркус Казинс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колин Каухерд: «Леброн не довольствуется ролью Робина при Луке. Но они могут найти баланс»
20 ноября, 06:13
«Бронни, бросай чертов мяч!» Лука Дончич и Джей Джей Редик были недовольны нерешительностью Джеймса-младшего
18 ноября, 12:33Видео
«Лейкерс» впервые в этом сезоне провели тренировку со всеми 14 игроками основного состава
17 ноября, 20:58
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
17 ноября, 16:36
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
5 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
22 минуты назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
34 минуты назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
57 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
21 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
22 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
22 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
22 минуты назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
22 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42