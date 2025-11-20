Демаркус Казинс: «Тайрону Лю следует быть в «Клипперс» более вовлеченным и эмоциональным по примеру Редика»

Демаркус Казинс рассказал, за счет чего можно исправить ситуацию в «Клипперс».

Бывший игрок НБА Демаркус Казинс рассказал, чего не хватает главному тренеру «Клипперс» Тайрону Лю.

«Я играл за Лю. Случались матчи, когда мы были просто ужасны, но вот все возвращаются в раздевалку и звучат слова: «Ладно, мужики, увидимся завтра». Не было такого, что поражение – это маленькая катастрофа, что-то из ряда вон выходящее. И сейчас мы видим, как «Клипперс» с каждым годом играют все слабее и слабее.

Мне очень нравится Тай Лю. Он очень хорош с точки зрения всей этой тактики, но иногда его расслабленный подход переносится на всю команду, и тогда команда тоже становится расслабленной… В решающие моменты игры парни все равно остаются расслабленными, потому что вы сами привили им такую идентичность.

Это тот стандарт, который вы создали для своей команды. И мы видим, что есть, например, совсем другой, вспыльчивый тренер, как Джей Джей Редик. От него часто можно услышать: «Мне это не нравится. Мы играем как дерьмо. Я понял уже в первые две минуты, что мы не готовы играть». И Тайрону Лю сейчас как раз нужен подход Джей Джей Редика», – считает экс-центровой «Сакраменто».