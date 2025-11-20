Демаркус Казинс: «Тайрону Лю следует быть в «Клипперс» более вовлеченным и эмоциональным по примеру Редика»
Бывший игрок НБА Демаркус Казинс рассказал, чего не хватает главному тренеру «Клипперс» Тайрону Лю.
«Я играл за Лю. Случались матчи, когда мы были просто ужасны, но вот все возвращаются в раздевалку и звучат слова: «Ладно, мужики, увидимся завтра». Не было такого, что поражение – это маленькая катастрофа, что-то из ряда вон выходящее. И сейчас мы видим, как «Клипперс» с каждым годом играют все слабее и слабее.
Мне очень нравится Тай Лю. Он очень хорош с точки зрения всей этой тактики, но иногда его расслабленный подход переносится на всю команду, и тогда команда тоже становится расслабленной… В решающие моменты игры парни все равно остаются расслабленными, потому что вы сами привили им такую идентичность.
Это тот стандарт, который вы создали для своей команды. И мы видим, что есть, например, совсем другой, вспыльчивый тренер, как Джей Джей Редик. От него часто можно услышать: «Мне это не нравится. Мы играем как дерьмо. Я понял уже в первые две минуты, что мы не готовы играть». И Тайрону Лю сейчас как раз нужен подход Джей Джей Редика», – считает экс-центровой «Сакраменто».