Лугенц Дорт великолепно отзащищался против Кавая Ленарда в решающем владении
«Оклахома» во вторник одержала выездную победу над «Клипперс» – 101:100.
У калифорнийцев была возможность вырваться вперед на последних секундах, когда форвард Кавай Ленард взял на себя ответственность за решающее владение.
Против звезды «Клипперс» защищался Лугенц Дорт, который не позволил сопернику совершить нормальный бросок.
На счету Дорта 7 очков, 6 подборов и 1 передача.
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