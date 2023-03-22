Лугенц Дорт великолепно отзащищался против Кавая Ленарда в решающем владении

Теги Клипперс НБА видео Оклахома-Сити Кавай Ленард Лугенц Дорт Баскетбол

«Оклахома» во вторник одержала выездную победу над «Клипперс» – 101:100.

У калифорнийцев была возможность вырваться вперед на последних секундах, когда форвард Кавай Ленард взял на себя ответственность за решающее владение.

Против звезды «Клипперс» защищался Лугенц Дорт, который не позволил сопернику совершить нормальный бросок.

На счету Дорта 7 очков, 6 подборов и 1 передача.

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5 комментариев

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DirkMavs
Мистер замок 🔐 красавчик
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boller_73
Вот когда надо , в НБА есть защита
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!Сержант!
Даже заслон толком никто не удосужился
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гилберт
Там Кавай просто заснул.
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гилберт
Точнее вообще не позволил бросить.
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