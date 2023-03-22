«Оклахома» во вторник одержала выездную победу над «Клипперс» – 101:100.

У калифорнийцев была возможность вырваться вперед на последних секундах, когда форвард взял на себя ответственность за решающее владение.

Против звезды «Клипперс» защищался , который не позволил сопернику совершить нормальный бросок.

На счету Дорта 7 очков, 6 подборов и 1 передача.

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