Премьер-лига. Женщины. УГМК примет МБА, «Спарта энд К» встретится с «Надеждой» и другие матчи

В воскресенье, 19 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

Не проигравший ни одного матча УГМК примет на своей площадке МБА, «Спарта энд К» встретится с « ».

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Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

УГМК – МБА

19 марта. 15.00

энд К – Надежда

19 марта. 16.00

Положение команд: УГМК – 31-0, Динамо Курск – 25-7, МБА – 24-7, Надежда – 17-14, Самара – 15-17, Спарта энд К – 12-19.

Турнир за 7-12 места

Нефтяник –

19 марта. 14.00

Пересвет-ЮФУ –

19 марта. 14.00

Положение команд: Ника – 19-13, – 17-14, Динамо Новосибирск – 11-20, Нефтяник – 7-23, Пересвет-ЮФУ – 6-25, Динамо Москва – 3-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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