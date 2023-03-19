Премьер-лига. Женщины. УГМК примет МБА, «Спарта энд К» встретится с «Надеждой» и другие матчи
В воскресенье, 19 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
Не проигравший ни одного матча УГМК примет на своей площадке МБА, «Спарта энд К» встретится с «Надеждой».
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Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
УГМК – МБА
19 марта. 15.00
Спарта энд К – Надежда
19 марта. 16.00
Положение команд: УГМК – 31-0, Динамо Курск – 25-7, МБА – 24-7, Надежда – 17-14, Самара – 15-17, Спарта энд К – 12-19.
Турнир за 7-12 места
Нефтяник – Динамо Новосибирск
19 марта. 14.00
Пересвет-ЮФУ – Динамо Москва
19 марта. 14.00
Положение команд: Ника – 19-13, Енисей – 17-14, Динамо Новосибирск – 11-20, Нефтяник – 7-23, Пересвет-ЮФУ – 6-25, Динамо Москва – 3-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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