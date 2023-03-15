Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» против МБА, курское «Динамо» примет УГМК и другие матчи

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В среду, 15 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.

«Спарта энд К» из Видного сыграет с московской МБА, курское «Динамо» примет екатеринбургский УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

НАДЕЖДА – Самара

15 марта. 17:00

Спарта энд К – МБА

15 марта. 18:00

Динамо Курск – УГМК

15 марта. 19:00

Положение команд: УГМК – 30-0, Динамо Курск – 24-6, МБА – 23-7, Надежда – 16-14, Самара – 15-15, Спарта энд К – 12-18.

Турнир за 7-12 места

ЕНИСЕЙ – ДИНАМО Москва

15 марта. 15:00

ДИНАМО Новосибирск – Ника

15 марта. 15:00

ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ – Нефтяник

15 марта. 18:00

Положение команд: Ника – 17-13, Енисей – 16-13, Динамо Новосибирск – 11-19, Нефтяник – 6-23, Пересвет-ЮФУ – 6-24, Динамо Москва – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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