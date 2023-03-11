Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», МБА примет курское «Динамо» и другие матчи

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В субботу, 11 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.

Идущий без поражений УГМК в Екатеринбурге примет оренбургскую «Надежду», московская МБА дома сыграет с курским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

УГМК – Надежда

11 марта. 15:00

МБА – Динамо Курск

11 марта. 16:00

Самара – Спарта энд К

11 марта. 17:00

Положение команд: УГМК – 29-0, МБА – 23-6, Динамо Курск – 23-6, Надежда – 16-13, Самара – 14-15, Спарта энд К – 12-17.

Турнир за 7-12 места

Енисей – Динамо Новосибирск

11 марта. 10:00

Нефтяник – Динамо Москва

11 марта. 14:00

Ника – Пересвет-ЮФУ

11 марта. 18:30

Положение команд: Ника – 16-13, Енисей – 15-13, Динамо Новосибирск – 11-18, Пересвет-ЮФУ – 6-23, Нефтяник – 5-23, Динамо Москва – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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