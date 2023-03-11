Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Надежда», МБА примет курское «Динамо» и другие матчи
В субботу, 11 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.
Идущий без поражений УГМК в Екатеринбурге примет оренбургскую «Надежду», московская МБА дома сыграет с курским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
УГМК – Надежда
11 марта. 15:00
МБА – Динамо Курск
11 марта. 16:00
Самара – Спарта энд К
11 марта. 17:00
Положение команд: УГМК – 29-0, МБА – 23-6, Динамо Курск – 23-6, Надежда – 16-13, Самара – 14-15, Спарта энд К – 12-17.
Турнир за 7-12 места
Енисей – Динамо Новосибирск
11 марта. 10:00
Нефтяник – Динамо Москва
11 марта. 14:00
Ника – Пересвет-ЮФУ
11 марта. 18:30
Положение команд: Ника – 16-13, Енисей – 15-13, Динамо Новосибирск – 11-18, Пересвет-ЮФУ – 6-23, Нефтяник – 5-23, Динамо Москва – 3-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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