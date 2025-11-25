Этторе Мессина об уходе с поста главного тренера «Милана»: «Я осознал, что стал фактором раздора и, как следствие, отвлечения внимания»

Мессина объяснил причину своей отставки с поста главного тренера «Милана».

«Милан» опубликовал письмо от своего ныне бывшего тренера Этторе Мессины с объяснением причин ухода.

«Вы простите меня, если я изложу в этом письме – а не через пресс-конференцию или интервью – причины принятого мной решения, в спокойном и конструктивном ключе.

С первого дня тренировочного лагеря в августе я испытывал огромную радость, приходя в зал со всей командой, включая медицинский персонал, физиотерапевтов, тренеров и остальных сотрудников, которых я сердечно благодарю. И тогда вы можете спросить: зачем уходить с тренерского поста (но не из клуба)?

Причина очень проста: я осознал, что стал – и не сегодня – фактором раздора и, как следствие, отвлечения внимания. Даже прилагая все усилия, чтобы выполнять свою работу как можно лучше, любое обстоятельство превращалось в повод для референдума «за» или «против» меня лично.

По этой причине (и только по этой) я решил устранить ситуацию, которая стала для меня источником сильного напряжения и вредила команде и клубу. Устранив причину этих напряжений, я считаю, что наилучшим образом несу ответственность, возложенную на меня господином Джорджо Армани и клубом с моего первого дня в «Милане», – написал Мессина.

66-летний специалист останется в «Милане » на посту президента по баскетбольным операциям. Его контракт действует до 2026 года, и он продолжит работу на этой руководящей должности, как подтвердил клуб.