Леброн Джеймс общался с журналистами, прикрывшись лишь полотенцем

Пресса не стала ждать, пока Леброн Джеймс оденется.

После матча с «Ютой» звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс отвечал на вопросы журналистов прямо в раздевалке.

Пользователи сети заметили, что репортеры, видимо, не дали Джеймсу времени надеть даже нижнее белье, так как он сидел перед ними, прикрывшись одним полотенцем.