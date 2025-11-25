Леброн Джеймс общался с журналистами, прикрывшись лишь полотенцем
Пресса не стала ждать, пока Леброн Джеймс оденется.
После матча с «Ютой» звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отвечал на вопросы журналистов прямо в раздевалке.
Пользователи сети заметили, что репортеры, видимо, не дали Джеймсу времени надеть даже нижнее белье, так как он сидел перед ними, прикрывшись одним полотенцем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевое интервью Леброна Джеймса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости