Кейд Каннингем о победной серии «Детройта»: «Забавно, что у нас была худшая серия в истории клуба, а теперь есть шанс установить лучшую»

Кейд Каннингем отметил, что серия из 13 побед – следствие командной работы.

«Детройт» обыграл «Индиану» (122:117), оформив 13-ю победу подряд и повторив клубный рекорд . После матча разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем прокомментировал текущий результат, напомнив о менее удачных временах в недавнем прошлом.

«Довольно забавно, что у нас была худшая серия в истории клуба, а теперь есть шанс установить лучшую. Но это просто результат работы. Мы не ставили перед собой цель побить рекорд, у нас есть куда более серьезные задачи», – сказал Каннингем.

В сезоне-2023/24 «Детройт » установил антирекорд НБА , проиграв 28 матчей подряд в рамках одного сезона.