Леброн Джеймс не знал, что Дэймон Джонс сливал ставочникам информацию о его готовности к игре

Стали известны некоторые подробности взаимоотношений Джеймса и Джонса.

Дэймон Джонс, экс-игрок НБА и бывший персональный тренер Леброна Джеймса , обвиняется в рамках дела о торговле инсайдерской информацией для ставок на игры НБА .

В обвинительных документах говорится, что ФБР нашло доказательства того, что Джонс продавал информацию о готовности к игре баскетболистов «Лейкерс » ставочникам как в 2023, так и в 2024 году.

В обвинении не раскрывается, какие именно игроки были замешаны, но из деталей следует, что в одном случае речь шла о Джеймсе, а в другом – о его тогдашнем звездном партнере по «Лейкерс» Энтони Дэвисе .

В судебных документах прокуроры заявляют, что ФБР обнаружило текстовое сообщение от Джонса одному из ставочников, в котором он призывал сделать крупную ставку на «Милуоки» в матче, в котором Джеймс не должен был играть.

«Ставь по-крупному «Милуоки» сегодня вечером, пока информация не стала публичной! Джеймс сегодня не играет. Поставь достаточно, чтобы Ди Джонс тоже мог поживиться!!!»

Леброн Джеймс не знал, что Джонс сливает информацию о его готовности к матчам, сообщили несколько источников, близких к игроку.

На момент предъявления обвинений Джеймс и Джонс уже длительное время не общались. Ссора с Джеймсом тяжело отразилась на Джонсе, как на личном уровне, так и на его карьерных перспективах, о чем он рассказывал нескольким людям за последние годы.