Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – МБА, УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи

Во вторник, 7 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет московскую МБА, екатеринбургский УГМК дома сыграет с « ».

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Турнир за 1-6 места

Надежда – МБА

7 марта. 16:00

Самара – УГМК

7 марта. 18:00

Спарта энд К –

7 марта. 18:00

Положение команд: УГМК – 28-0, МБА – 22-6, Динамо Курск – 22-6, – 16-12, Самара – 14-14, энд К – 12-16.

Турнир за 7-12 места

Енисей – Пересвет-ЮФУ

7 марта. 15:00

Нефтяник –

7 марта. 16:00

Положение команд: Ника – 15-13, Енисей – 14-13, Динамо Новосибирск – 11-18, Пересвет-ЮФУ – 6-22, Нефтяник – 5-22, Динамо Москва – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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