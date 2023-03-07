Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – МБА, УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи
Во вторник, 7 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет московскую МБА, екатеринбургский УГМК дома сыграет с «Самарой».
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Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
Надежда – МБА
7 марта. 16:00
Самара – УГМК
7 марта. 18:00
Спарта энд К – Динамо Курск
7 марта. 18:00
Положение команд: УГМК – 28-0, МБА – 22-6, Динамо Курск – 22-6, Надежда – 16-12, Самара – 14-14, Спарта энд К – 12-16.
Турнир за 7-12 места
Енисей – Пересвет-ЮФУ
7 марта. 15:00
Нефтяник – Ника
7 марта. 16:00
Положение команд: Ника – 15-13, Енисей – 14-13, Динамо Новосибирск – 11-18, Пересвет-ЮФУ – 6-22, Нефтяник – 5-22, Динамо Москва – 3-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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