Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – МБА, УГМК сыграет с «Самарой» и другие матчи

Теги результаты Спарта энд К жен УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Пересвет-ЮФУ жен Самара жен Нефтяник жен Баскетбол

Во вторник, 7 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет московскую МБА, екатеринбургский УГМК дома сыграет с «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

Надежда – МБА

7 марта. 16:00

Самара – УГМК

7 марта. 18:00

Спарта энд К – Динамо Курск

7 марта. 18:00

Положение команд: УГМК – 28-0, МБА – 22-6, Динамо Курск – 22-6, Надежда – 16-12, Самара – 14-14, Спарта энд К – 12-16.

Турнир за 7-12 места

Енисей – Пересвет-ЮФУ

7 марта. 15:00

Нефтяник – Ника

7 марта. 16:00

Положение команд: Ника – 15-13, Енисей – 14-13, Динамо Новосибирск – 11-18, Пересвет-ЮФУ – 6-22, Нефтяник – 5-22, Динамо Москва – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий