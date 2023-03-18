Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет курское «Динамо», «Енисей» встретится с «Никой»
В субботу, 18 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.
«Самара» примет курское «Динамо», красноярский «Енисей» встретится с «Никой» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
САМАРА – Динамо Курск
18 марта. 17:00
Турнир за 7-12 места
ЕНИСЕЙ – Ника
18 марта. 13:00
Положение команд: Ника – 18-13, Енисей – 17-13, Динамо Новосибирск – 11-20, Нефтяник – 7-23, Пересвет-ЮФУ – 6-25, Динамо Москва – 3-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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