Хасбик посетил матч между «Лейкерс» и «Далласом» в Лос-Анджелесе

Теги светская хроника Даллас Лейкерс НБА фото Лука Дончич Хасбик Баскетбол

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Далласом» в Лос-Анджелесе.

По ходу игры Хасбик сфотографировался с суперзвездой техасцев Лукой Дончичем.

Соцсети Хасбика

Встреча завершилась победным броском форварда «Мэверикс» Макси Клебера под сирену.

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бауржан Тазабеков
Ответ GaasJT
Можно было Хасбика в кольцо забросить.
пока рано, его приберегли на матч всех звезд😅
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Этого Хасбика во все новостные ленты суют надоел уже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Можно было Хасбика в кольцо забросить.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mit_Sam
Кто-то из игроков показывал Хасбику «слишком маленький», интересно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
хабиб, путин, хасбик - самые известные 2,5 человека из россии. 1,5 из дагестана, один - из питера
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий