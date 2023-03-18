Хасбик посетил матч между «Лейкерс» и «Далласом» в Лос-Анджелесе
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов посетил матч НБА между «Лейкерс» и «Далласом» в Лос-Анджелесе.
По ходу игры Хасбик сфотографировался с суперзвездой техасцев Лукой Дончичем.
Соцсети Хасбика
Встреча завершилась победным броском форварда «Мэверикс» Макси Клебера под сирену.
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