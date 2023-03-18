Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов посетил матч НБА между « » и « » в Лос-Анджелесе.

По ходу игры Хасбик сфотографировался с суперзвездой техасцев .

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Встреча завершилась победным броском форварда «Мэверикс» Макси Клебера под сирену.

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