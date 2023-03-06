Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин что-то обсудили после матча в Лос-Анджелесе

Теги светская хроника Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА фото Дрэймонд Грин Баскетбол

Травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин о чем-то поговорили после матча между командами в Лос-Анджелесе.

«Лейкерс» победили со счетом 113:105.

Грин в межсезонье-2023 может стать свободным агентом, в его контракте имеется опция игрока.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

ESPN

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
"у меня там не закрытый, а открытый перелом"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Каменский-Массив Крым
Ответ Dimassss6
Что будут пить на днюхе Грина
Конечно же текилу "Lobos 1707", инвесторами которой они являются, так что у них общий бизнес.
https://thesource.com/2022/02/16/lebron-james-draymond-green-star-in-new-commercial-for-lobos-1707-tequila-and-mezcal/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Шторкин
Как-будто у них телефонов нет ,если нужно перетереть о чем-то важном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boller_73
Новая рубрика новостей - "О чём-то поговорили"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил
Дед Фёдор и его тесть что-то обсудили после рыбалки на Енисее

поставьте тоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maryat
Леброн: ну чё, в следующем сезоне ко мне за минималку
Грин: Дед, ну ты совесть то имей, а
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dens76
Ответ Dimassss6
Что будут пить на днюхе Грина
А это разве обсуждается? 🧐 Леброн со своим приедет)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
"я сделал все как ты просил, они ничего не заподозрили"
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimassss6
Что будут пить на днюхе Грина
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий