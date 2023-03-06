Леброн Джеймс и Дрэймонд Грин что-то обсудили после матча в Лос-Анджелесе
Травмированный лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин о чем-то поговорили после матча между командами в Лос-Анджелесе.
«Лейкерс» победили со счетом 113:105.
Грин в межсезонье-2023 может стать свободным агентом, в его контракте имеется опция игрока.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
ESPN
https://thesource.com/2022/02/16/lebron-james-draymond-green-star-in-new-commercial-for-lobos-1707-tequila-and-mezcal/
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