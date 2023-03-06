Травмированный лидер « » и форвард «Голден Стэйт» о чем-то поговорили после матча между командами в Лос-Анджелесе.

«Лейкерс» победили со счетом 113:105.

Грин в межсезонье-2023 может стать свободным агентом, в его контракте имеется опция игрока.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

ESPN