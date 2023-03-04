В родном городе знаменитого испанского «большого» Пау Газоля Сан-Бой-де-Льобрегат вывесили огромную майку игрока.

Акция приурочена к церемонии по выводу из обращения 16-го номера Газоля, под которым он играл за «Лейкерс».

Калифорнийский клуб поднимет майку Пау под своды домашней арены 7 марта.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА

Соцсети «Лейкерс»