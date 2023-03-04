В родном городе Пау Газоля вывесили огромную майку игрока. 7 марта «Лейкерс» выведут номер испанца из обращения
В родном городе знаменитого испанского «большого» Пау Газоля Сан-Бой-де-Льобрегат вывесили огромную майку игрока.
Акция приурочена к церемонии по выводу из обращения 16-го номера Газоля, под которым он играл за «Лейкерс».
Калифорнийский клуб поднимет майку Пау под своды домашней арены 7 марта.
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