В родном городе Пау Газоля вывесили огромную майку игрока. 7 марта «Лейкерс» выведут номер испанца из обращения

Теги светская хроника Лейкерс Пау Газоль НБА фото Баскетбол

В родном городе знаменитого испанского «большого» Пау Газоля Сан-Бой-де-Льобрегат вывесили огромную майку игрока.

Акция приурочена к церемонии по выводу из обращения 16-го номера Газоля, под которым он играл за «Лейкерс».

Калифорнийский клуб поднимет майку Пау под своды домашней арены 7 марта.

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Соцсети «Лейкерс»

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3 комментария

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A. V.
Газ скромно и надёжно пахал, его вклад в наследие ЛЛ трудно переоценить
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pro~dj
Для меня те сезоны нба были самыми лучшими. Связка Пау и Кобе, великолепная способность Пау подстраиваться, чувствовать ритм, который задавал Кобе - иногда тяжелее, чем быть первой скрипкой в команде. А финал 2010, когда Пау выдал свой максимум, вышел на пик формы за всю карьеру, преодолев вместе с Байнумом биг трио Бостона! Это было потрясающе. Заслужил место под сводами арены 🙌
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За Валенсию с 1999
Номера Кузмы и Карузо тоже надо вывести. Именно после их ухода команда развалилась
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-2
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