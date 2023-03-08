Форвард « » по ходу текущего сезона стал рекордсменом по набранным очкам за всю историю НБА.

В сети опубликована фотография подаренной Джеймсу его клубом «Лейкерс» и НБА изготовленной специально для него золотой цепочки с памятным знаком.

На значке отмечается, что Джеймс обошел предыдущего рекордсмена Карима Абдул-Джаббара, когда добрался до отметки в 38 388 очков.

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Фото: eliantte