Леброну Джеймсу подарили цепочку в честь выхода на 1-е место по набранным очкам в НБА

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по ходу текущего сезона стал рекордсменом по набранным очкам за всю историю НБА.

В сети опубликована фотография подаренной Джеймсу его клубом «Лейкерс» и НБА изготовленной специально для него золотой цепочки с памятным знаком.

На значке отмечается, что Джеймс обошел предыдущего рекордсмена Карима Абдул-Джаббара, когда добрался до отметки в 38 388 очков.

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Фото: eliantte

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2 комментария

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Сергей Пузанков
Плей-офф деду подарили бы лучше
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Bello Jiafra
Молодчага, Леброн! С рекодом! Позравленияот Карима-отдельная вишенка на торте!
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