Леброну Джеймсу подарили цепочку в честь выхода на 1-е место по набранным очкам в НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по ходу текущего сезона стал рекордсменом по набранным очкам за всю историю НБА.
В сети опубликована фотография подаренной Джеймсу его клубом «Лейкерс» и НБА изготовленной специально для него золотой цепочки с памятным знаком.
На значке отмечается, что Джеймс обошел предыдущего рекордсмена Карима Абдул-Джаббара, когда добрался до отметки в 38 388 очков.
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Фото: eliantte
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