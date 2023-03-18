Макси Клебер исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Лейкерс»

Форвард « » стал автором победного броска под сирену в матче с «Лейкерс» (111:110).

«Мэверикс» вводили мяч из-за боковой за 6,7 секунды до завершения четвертой четверти при 108:110. Разыгрывающий Кайри после получения собрал на себя двух соперников и в последний момент сделал скидку на Клебера, который поразил цель.

На счету Клебера 10 очков, 4 подбора и 2 передачи при 2 из 4 с игры (1 из 3 из-за дуги).

«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.

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