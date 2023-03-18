Макси Клебер исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Лейкерс»
Форвард «Далласа» Макси Клебер стал автором победного броска под сирену в матче с «Лейкерс» (111:110).
«Мэверикс» вводили мяч из-за боковой за 6,7 секунды до завершения четвертой четверти при 108:110. Разыгрывающий Кайри Ирвинг после получения собрал на себя двух соперников и в последний момент сделал скидку на Клебера, который поразил цель.
На счету Клебера 10 очков, 4 подбора и 2 передачи при 2 из 4 с игры (1 из 3 из-за дуги).
«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.
«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Я тут ещё недавно жаловался, что как не зайду в новость про победный бросок под сирену, всегда он совершается при ничейном счёте, а хотелось при минусе, и желательно при -2) Спасибо Дэвису, Макси и Кайри за эту крутую концовку!
Кстати 5/6 в этой игре и % уже 63… что ещё раз показывает , что за 29 игр в сезоне Клебер очень мало бросил штрафных
Посмотрите его карьерный показатель!!