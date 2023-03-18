Макси Клебер исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Лейкерс»

Теги Даллас Лейкерс НБА видео Кайри Ирвинг Макси Клебер Баскетбол

Форвард «Далласа» Макси Клебер стал автором победного броска под сирену в матче с «Лейкерс» (111:110).

«Мэверикс» вводили мяч из-за боковой за 6,7 секунды до завершения четвертой четверти при 108:110. Разыгрывающий Кайри Ирвинг после получения собрал на себя двух соперников и в последний момент сделал скидку на Клебера, который поразил цель.

На счету Клебера 10 очков, 4 подбора и 2 передачи при 2 из 4 с игры (1 из 3 из-за дуги).

«Лейкерс» (34-37) и «Даллас» (36-35) ведут борьбу за плей-офф. Техасцы благодаря победе поднялись с 8-го на 6-е место, калифорнийцы опустились с 9-го на 10-е.

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15 комментариев

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Kemlo
Ответ lecter666999
Дэвис зато отдохнул с Хьбстоном. Разные приоритеты у игроков
Да Дэвис и сегодня не особо напрягался
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ɔculpa
Я баскетбол смотрю не часто, в основном только в плей-офф, и то только несколько лет как привлёкся НБА (спасибо спортсовским материалам и дискуссиям в комментах), так вот, наконец-то это свершилось: мой первый, увиденный в прямую, победный баззер!)
Я тут ещё недавно жаловался, что как не зайду в новость про победный бросок под сирену, всегда он совершается при ничейном счёте, а хотелось при минусе, и желательно при -2) Спасибо Дэвису, Макси и Кайри за эту крутую концовку!
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Samsonov_24_4_11_15
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Kudim41
Ответ Алексей Иванов
Цифры есть цифры. Значит в этом сезоне хуже исполняет, чем по карьере. Ну и какой бы там процент по карьере не был, человек с железными яйцами, в самый важный момент, делает 3/3 с линии, в отличии от некоторых.
Вот это уже другой разговор! В концовке 3/3 это стальные нервы!
Кстати 5/6 в этой игре и % уже 63… что ещё раз показывает , что за 29 игр в сезоне Клебер очень мало бросил штрафных
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Daishi
Думал с чего бы это у меня такие сильные флэшбеки от матча с Индианой начала сезона. Пересмотрел и понял.. похоронные бомбы то, как под копирку прилетели. Вплоть до позиции бросающего и действий обороны. Поменялись только имена действующих лиц в пьесе..)) Там был Нембард и неуспевающий Леба, а тут Клебер и неуспевающий Дэвис. Картины маслом, итить..
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Алексей Иванов
Ответ Kudim41
У Клебера очень маленькая выборка по штрафным! От и 20 бросков с линии не сделал наверное. Что вы все прицепились к этим 58% Посмотрите его карьерный показатель!!
Цифры есть цифры. Значит в этом сезоне хуже исполняет, чем по карьере. Ну и какой бы там процент по карьере не был, человек с железными яйцами, в самый важный момент, делает 3/3 с линии, в отличии от некоторых.
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Kudim41
Ответ Алексей Иванов
На счету Клебера 5/6 штрафных еще, когда у него по сезону 56% вроде. Ну это так к слову. Как пример некоторым, у кого 80% по сезону, а по игре обстуканная душка кольца.
У Клебера очень маленькая выборка по штрафным! От и 20 бросков с линии не сделал наверное. Что вы все прицепились к этим 58%
Посмотрите его карьерный показатель!!
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Xell
На плейин
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Xell
Это был похоронный для Лейкерс))
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DirkMavs
Крутейший момент, тем более на выезде Макси просто умничка….болелам Лейкерс и около того…терпения и пожалуйста не разводите на ветке (ну сами знаете) невозможна порой заходить на ветку
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Tolball
Клебер в концовке "и в Бровь,и в глаз"!
+8
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Babyboy
красиво!) причем бросил уже за 0.2 до сирены
+4
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Алексей Иванов
На счету Клебера 5/6 штрафных еще, когда у него по сезону 56% вроде. Ну это так к слову. Как пример некоторым, у кого 80% по сезону, а по игре обстуканная душка кольца.
+2
-2
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lecter666999
Дэвис зато отдохнул с Хьбстоном. Разные приоритеты у игроков
+9
-4
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Иван Хряпченко
вот он истинный клатчмен!))
+5
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