Звездный разыгрывающий « » Лука Дончич пропустит матч против «Лейкерс», который пройдет в пятницу в Лос-Анджелесе.

Дончича беспокоит повреждение бедра, из-за которого он не выходил на площадку в трех последних встречах.

«Мэверикс» (35-35) занимают 8-е место на Западе, «Лейкерс» (34-36) идут 9-ми.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает