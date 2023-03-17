Лука Дончич пропустит матч с «Лейкерс» в пятницу

Теги травмы Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит матч против «Лейкерс», который пройдет в пятницу в Лос-Анджелесе.

Дончича беспокоит повреждение бедра, из-за которого он не выходил на площадку в трех последних встречах.

«Мэверикс» (35-35) занимают 8-е место на Западе, «Лейкерс» (34-36) идут 9-ми.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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8 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ Bunyod Turgunov
Если в НБА слишком большая нагрузка то мне страшно представить какая нагрузка в NFL
стоит посмотреть сколько матчей в НФЛ и не задавать такие вопросы.
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Bunyod Turgunov
Ответ lecter666999
Врачи рекомендуют впринципе никому никогда не играть в НБА, так как это слишком сильная нагрузка на организм
Если в НБА слишком большая нагрузка то мне страшно представить какая нагрузка в NFL
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alex27
Кайри то будет играть?
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anton18578
Кайри: "Ооо, я ̶т̶а̶к̶ тоже не играю"
+4
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+4
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lecter666999
Ответ Ilya63
Странная постановка вопроса - Дэвис же рвётся играть бэк-ту-бэки, но ему врачи запрещают.
Врачи рекомендуют впринципе никому никогда не играть в НБА, так как это слишком сильная нагрузка на организм
+4
-2
+2
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Ilya63
Ответ lecter666999
Дэвис тоже отдохнёт ещё или его Величество все таки соизволит играть?
Странная постановка вопроса - Дэвис же рвётся играть бэк-ту-бэки, но ему врачи запрещают.
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lecter666999
Дэвис тоже отдохнёт ещё или его Величество все таки соизволит играть?
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ДИКАНЬ
Любопытные разборки, у Дэвиса появляются шансы))
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