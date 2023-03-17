Андрей Мальцев о «Финале четырех» Кубка России: «Соперники сильнее нас. Но, чтобы доказать это, им нужно приложить много усилий»

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от «Финала четырех» Кубка России, который стартует сегодня в Санкт-Петербурге.

В 1/2 финала химчане сыграют с «Нижним Новгородом».

«Приятно находиться здесь. Если бы знал, что «Финал четырех» пройдет в Санкт-Петербурге, две ничьи не допустил бы – выигрывали бы сразу (« » завершили вничью первый матч 1/8 финала с «Самарой» и ответный в четвертьфинале с «Руной» – Sports.ru). Любой победитель – хорошо для Санкт-Петербурга. «Зенит» – свой клуб, за «Нижний Новгород» выступает Понкрашов, мы с Василием Николаевичем Карасевым – тоже ленинградцы. Маленькое счастье будет, но интрига, конечно, есть.

Нам проще: наш чемпионат отличается от Единой лиги ВТБ. Ни с кем из соперников не играли, только видео смотрим. Для «Химок» самая важная – следующая игра. Раньше – с «Локомотивом», «Самарой» и «Руной», сейчас – с «Нижним». Надо сыграть первый матч, показать, что умеем, что натренировали, а там как получится. Что дальше – будет следующая пресс-конференция. Впереди 4 игры, 4 битвы. Хорошо бы без травм. А в Санкт-Петербурге любят баскетбол – зрители обязательно придут.

Привычное состояние, спокойное. Ребята сейчас отдыхают, наверное. Может, пошли куда-то на экскурсию. Мы – точно не фавориты, команда из другой лиги. Но в баскетболе важно, как мяч лежит на руке, чтобы было проще попасть в кольцо. Я когда начинал играть на Кировском заводе, у нас и мяч был другой формы. Но все равно залетал.

Главная игра – следующая. Неважно в Кубке или в Суперлиге. Важно как и в каком состоянии ты подходишь к ней. Мы знаем, что соперники сильнее нас. Но, чтобы доказать это, им нужно приложить много усилий. В спорте нередко бывали и другие случаи – когда выигрывает не мастерство, а желание. Слышал, что соперник сейчас находится в не лучшем состоянии – проиграл недавно», – заявил Мальцев.

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