Андрей Мальцев о «Финале четырех» Кубка России: «Соперники сильнее нас. Но, чтобы доказать это, им нужно приложить много усилий»

Теги Химки Кубок России БК Пари Нижний Новгород Андрей Мальцев Баскетбол

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от «Финала четырех» Кубка России, который стартует сегодня в Санкт-Петербурге.

В 1/2 финала химчане сыграют с «Нижним Новгородом».

«Приятно находиться здесь. Если бы знал, что «Финал четырех» пройдет в Санкт-Петербурге, две ничьи не допустил бы – выигрывали бы сразу («Химки» завершили вничью первый матч 1/8 финала с «Самарой» и ответный в четвертьфинале с «Руной» – Sports.ru). Любой победитель – хорошо для Санкт-Петербурга. «Зенит» – свой клуб, за «Нижний Новгород» выступает Понкрашов, мы с Василием Николаевичем Карасевым – тоже ленинградцы. Маленькое счастье будет, но интрига, конечно, есть.

Нам проще: наш чемпионат отличается от Единой лиги ВТБ. Ни с кем из соперников не играли, только видео смотрим. Для «Химок» самая важная – следующая игра. Раньше – с «Локомотивом», «Самарой» и «Руной», сейчас – с «Нижним». Надо сыграть первый матч, показать, что умеем, что натренировали, а там как получится. Что дальше – будет следующая пресс-конференция. Впереди 4 игры, 4 битвы. Хорошо бы без травм. А в Санкт-Петербурге любят баскетбол – зрители обязательно придут.

Привычное состояние, спокойное. Ребята сейчас отдыхают, наверное. Может, пошли куда-то на экскурсию. Мы – точно не фавориты, команда из другой лиги. Но в баскетболе важно, как мяч лежит на руке, чтобы было проще попасть в кольцо. Я когда начинал играть на Кировском заводе, у нас и мяч был другой формы. Но все равно залетал.

Главная игра – следующая. Неважно в Кубке или в Суперлиге. Важно как и в каком состоянии ты подходишь к ней. Мы знаем, что соперники сильнее нас. Но, чтобы доказать это, им нужно приложить много усилий. В спорте нередко бывали и другие случаи – когда выигрывает не мастерство, а желание. Слышал, что соперник сейчас находится в не лучшем состоянии – проиграл недавно», – заявил Мальцев.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий