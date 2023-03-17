Зоран Лукич о «Финале четырех» Кубка России: «Нокаут-система дает возможность выиграть любому»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» оценил расклад сил перед стартом «Финала четырех» Кубка России.

Нижегородцы в 1/2 финала сыграют с «Химками».

«Хочу поздравить тренера соперников Андрея Мальцева: Санкт-Петербург – его родной город. Это будут непростые игры как для команд, так и для игроков. Всем нам приходится много играть в течение этой недели. Но у каждого есть свой шанс. Я бы не сказал, что есть фаворит. Нокаут-система дает возможность выиграть любому. Ожидаю интересный, зрелищный баскетбол, немаленький счет – болельщики приходят увидеть много ярких моментов. В конце концов помочь выиграть должна удача. Желаю всем хорошего выступления и, главное, без травм.

Выиграть никому не будет просто. Знаю максимальную мотивацию российских игроков. « » ничего не теряют. Они уже сделали два очень серьезных шага. Молодцы, и желаю им хорошего выступления. В «Финале четырех» ты выигрываешь даже в матче за бронзу. Мы будем биться за финал, но, зная соперника, это не будет просто.

Был не очень доволен поражением от . Может быть, это спад, но за счет того матча мы не готовились к Кубку. « » сыграл уже несколько турниров. По-моему, трижды проиграл в финале. В пятницу надо хорошо провести игру с «Химками» – все остальное потом. И готовиться дальше», – заявил Лукич.

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