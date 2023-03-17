Зоран Лукич о «Финале четырех» Кубка России: «Нокаут-система дает возможность выиграть любому»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил расклад сил перед стартом «Финала четырех» Кубка России.
Нижегородцы в 1/2 финала сыграют с «Химками».
«Хочу поздравить тренера соперников Андрея Мальцева: Санкт-Петербург – его родной город. Это будут непростые игры как для команд, так и для игроков. Всем нам приходится много играть в течение этой недели. Но у каждого есть свой шанс. Я бы не сказал, что есть фаворит. Нокаут-система дает возможность выиграть любому. Ожидаю интересный, зрелищный баскетбол, немаленький счет – болельщики приходят увидеть много ярких моментов. В конце концов помочь выиграть должна удача. Желаю всем хорошего выступления и, главное, без травм.
Выиграть никому не будет просто. Знаю максимальную мотивацию российских игроков. «Химки» ничего не теряют. Они уже сделали два очень серьезных шага. Молодцы, и желаю им хорошего выступления. В «Финале четырех» ты выигрываешь даже в матче за бронзу. Мы будем биться за финал, но, зная соперника, это не будет просто.
Был не очень доволен поражением от МБА. Может быть, это спад, но за счет того матча мы не готовились к Кубку. «Нижний» сыграл уже несколько турниров. По-моему, трижды проиграл в финале. В пятницу надо хорошо провести игру с «Химками» – все остальное потом. И готовиться дальше», – заявил Лукич.
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