Василий Карасев: «У МБА начинается марафон — 4 матча за 8 дней»

Главный тренер МБА Василий Карасев накануне матча Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» отметился, что команде предстоит сыграть четыре встречи за восемь дней.

«У нас начинается марафон — 4 матча за 8 дней.

« » сейчас выглядит очень здорово, у команды отличная ротация, на втором этапе волжане обыграли УНИКС и «Зенит». У нас вновь есть определенные проблемы с ротацией, плюс думаем не только о предстоящей игре, но и о «Финале четырех» Кубка России, который начнется уже в пятницу.

Большого турнирного значения предстоящий матч не имеет, но мы играем дома, при своих болельщиках, и просто не имеем права выходить на паркет спустя рукава. Будем биться», – сказал Карасев.

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