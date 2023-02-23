«Финал четырех» Кубка России пройдет в Санкт‑Петербурге
«Финал четырех» Кубка России состоится в Санкт‑Петербурге.
Об этом сообщает официальный сайт РФБ.
Матчи решающей стадии турнира пройдут на «Сибур Арене». Полуфиналы запланированы на 17 марта. «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками», а петербургский «Зенит» с московским МБА.
Игры за призовые места состоятся 19 марта.
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