«Финал четырех» Кубка России пройдет в Санкт‑Петербурге

«Финал четырех» Кубка России состоится в Санкт‑Петербурге.

Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

Матчи решающей стадии турнира пройдут на « ». Полуфиналы запланированы на 17 марта. «Нижний Новгород» сыграет с подмосковными «Химками», а петербургский « » с московским МБА.

Игры за призовые места состоятся 19 марта.

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