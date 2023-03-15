Зоран Лукич: «В предстоящие десять дней «Нижнему» предстоит провести пять матчей»

Теги Кубок России БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с МБА.

«Мы и наш ближайший соперник МБА находимся в очень похожих ситуациях. Впереди десять дней, за которые надо сыграть пять матчей – два в «Финале четырех» Кубка России и три в Лиге ВТБ. В этой ситуации необходимо найти максимально качественный подход, грамотно разделить игровое время и нагрузку между всеми игроками и при этом добиться желаемого результата. Это непросто, но и мы, и МБА варимся в одной каше», – заявил Лукич.

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