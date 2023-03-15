Зоран Лукич: «В предстоящие десять дней «Нижнему» предстоит провести пять матчей»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с .

«Мы и наш ближайший соперник МБА находимся в очень похожих ситуациях. Впереди десять дней, за которые надо сыграть пять матчей – два в «Финале четырех» Кубка России и три в Лиге ВТБ. В этой ситуации необходимо найти максимально качественный подход, грамотно разделить игровое время и нагрузку между всеми игроками и при этом добиться желаемого результата. Это непросто, но и мы, и МБА варимся в одной каше», – заявил Лукич.

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