Игрок «Голден Стэйт»: «То, с чем Уиггинс имеет дело – это настоящий ######»

Раздевалке « » известны причины отсутствия форварда команды , сообщает журналист The Athletic Марк Томпсон.

«То, с чем Уиггинс имеет дело – это настоящий ######», – рассказал неназванный игрок «Голден Стэйт».

«Жизнь важнее баскетбола. Что бы он и его семья ни переживали, только это имеет значение. Когда он будет готов вернуться, я уверен, он вернется. Я знаю, что ему не хватает атмосферы и общения с нами, и мы тоже скучаем по нему», – выразил слова поддержки звездный разыгрывающий команды .

В среднем Уиггинс набирает 17,1 очка, 5,0 подбора и 2,3 передачи в 37 встречах этого регулярного чемпионата. Последний матч баскетболист провел перед перерывом на Матч всех звезд.

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