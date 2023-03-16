Игрок «Голден Стэйт»: «То, с чем Уиггинс имеет дело – это настоящий ######»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Эндрю Уиггинс Баскетбол

Раздевалке «Голден Стэйт» известны причины отсутствия форварда команды Эндрю Уиггинса, сообщает журналист The Athletic Марк Томпсон.

«То, с чем Уиггинс имеет дело – это настоящий ######», – рассказал неназванный игрок «Голден Стэйт».

«Жизнь важнее баскетбола. Что бы он и его семья ни переживали, только это имеет значение. Когда он будет готов вернуться, я уверен, он вернется. Я знаю, что ему не хватает атмосферы и общения с нами, и мы тоже скучаем по нему», – выразил слова поддержки звездный разыгрывающий команды Стефен Карри.

В среднем Уиггинс набирает 17,1 очка, 5,0 подбора и 2,3 передачи в 37 встречах этого регулярного чемпионата. Последний матч баскетболист провел перед перерывом на Матч всех звезд.

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11 комментариев

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totocash
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Nightyork97
Ответ xamer 9
То есть размышления Карри о жизни не натолкнули, что у Эндрю ###### дома. А не допинги и психология.
Единственный слух был про это, ничего другого нет. Возможно так и есть, просто они не хотят, чтобы это всплывало в прессу. Вот и все.
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xamer 9
Ответ Nightyork97
Наркоман или мозги поплыли, но без него они отлетят очень быстро. С Кумингами в плей-ине или ПО это будет очень быстро.
То есть размышления Карри о жизни не натолкнули, что у Эндрю ###### дома. А не допинги и психология.
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Мурзин Ринат
Что-то странно так, даже с дракой Грина сразу нашлось видео с тренировки , у Джа нашлось фото из стрипухи, а тут который месяц ничего, странно очень, обычно журналисты везде залезут
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xamer 9
Жаль Эндрю, пусть проблемы дома решаться позитивно, ну или хотя не сорвут ему крышу..
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carmelo hot sause
Я надеюсь, что все живы и здоровы. Когда вернётся, тогда вернётся. Если организация не против, значит так надо для благополучия Уиггинса
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armageddon123456
Так а что же с ним? Просто по человечески жалко мужика уже - столько времени - значит проблема действительно более чем серьезная
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Nightyork97
Наркоман или мозги поплыли, но без него они отлетят очень быстро. С Кумингами в плей-ине или ПО это будет очень быстро.
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Undrey
вообще, судя по умению излагать мысль, кажется неназванный игрок это Грин) полагаю и тот самый авторитетный игрок уорриорз из недалекого прошлого тоже он)
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Undrey
всем и так было ###### как интересно, а теперь просто ######, дайте инфу то уже
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Ballboy13
Ничего не понятно
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