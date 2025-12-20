0

За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы

«Мэверикс» собрали уникальный ростер.

За «Даллас» в нынешнем сезоне выступают сразу четыре игрока, у которых есть братья или сестры близнецы.

У новичка Купера Флэгга есть брат-близнец Эйс.

У форварда Энтони Дэвиса сестра Антуанетта.

У защитника Калеба Мартина также выступающий в НБА брат Коди.

У Данте Экзама – сестра легкоатлетка Тьерра.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
