За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы
«Мэверикс» собрали уникальный ростер.
За «Даллас» в нынешнем сезоне выступают сразу четыре игрока, у которых есть братья или сестры близнецы.
У новичка Купера Флэгга есть брат-близнец Эйс.
У форварда Энтони Дэвиса сестра Антуанетта.
У защитника Калеба Мартина также выступающий в НБА брат Коди.
У Данте Экзама – сестра легкоатлетка Тьерра.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
