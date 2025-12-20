Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек

Арбитр игры «Кливленд» – «Чикаго» травмировал ногу.

Судья НБА Тре Мэддокс получил травму ноги в конце первой четверти матча между «Чикаго» и «Кливлендом ». Мэддокс упал и подвернул голенстоп, выбегая с площадки во время перерыва в игре. Он не мог опереться на ногу, и его отвели в раздевалку судей.

Мэддоксу 58 лет, это его 15-й сезон в качестве судьи НБА. Он обслуживал Матч всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.

До конца игры судейская бригада состояла из двух человек: Рэя Акосты и Фенизи Рэнсома. «Чикаго » добился перевеса в четвертой четверти и одержал победу со счетом 136:125.