Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
Арбитр игры «Кливленд» – «Чикаго» травмировал ногу.
Судья НБА Тре Мэддокс получил травму ноги в конце первой четверти матча между «Чикаго» и «Кливлендом». Мэддокс упал и подвернул голенстоп, выбегая с площадки во время перерыва в игре. Он не мог опереться на ногу, и его отвели в раздевалку судей.
Мэддоксу 58 лет, это его 15-й сезон в качестве судьи НБА. Он обслуживал Матч всех звезд 2025 года в Сан-Франциско.
До конца игры судейская бригада состояла из двух человек: Рэя Акосты и Фенизи Рэнсома. «Чикаго» добился перевеса в четвертой четверти и одержал победу со счетом 136:125.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
