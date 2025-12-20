Дэнни Грин: «Я бы поставил Джейлена Брауна выше Брансона в гонке за MVP»

Дэнни Грин отдал должное Джейлену Брауну за игру в текущем сезоне.

Экс-игрок НБА Дэнни Грин во время обсуждения кандидатов на звание MVP отметил заслуги Джейлена Брауна из «Селтикс», которые успешно выступают без травмированного Джейсона Тейтума.

«Я бы даже поставил Джейлена Брауна выше Брансона. Потому что ожидания от «Селтикс» были гораздо ниже.

У Брауна в нынешнем «Бостоне » гораздо меньше возможностей, чем у Брансона . И тот факт, что они поднялись на 3-е место в Восточной конференции, заставляет относиться к нему с большим уважением и вниманием», – считает эксперт.

В 26 матчах сезона Браун набирает по 29,3 очка, 6,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за встречу.