0

Дэнни Грин: «Я бы поставил Джейлена Брауна выше Брансона в гонке за MVP»

Дэнни Грин отдал должное Джейлену Брауну за игру в текущем сезоне.

Экс-игрок НБА Дэнни Грин во время обсуждения кандидатов на звание MVP отметил заслуги Джейлена Брауна из «Селтикс», которые успешно выступают без травмированного Джейсона Тейтума.

«Я бы даже поставил Джейлена Брауна выше Брансона. Потому что ожидания от «Селтикс» были гораздо ниже.

У Брауна в нынешнем «Бостоне» гораздо меньше возможностей, чем у Брансона. И тот факт, что они поднялись на 3-е место в Восточной конференции, заставляет относиться к нему с большим уважением и вниманием», – считает эксперт.

В 26 матчах сезона Браун набирает по 29,3 очка, 6,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за встречу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoДжейлен Брансон
logoДжейлен Браун
logoБостон
logoНБА
logoДэнни Грин
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
вчера, 14:13
Гонка за MVP: Йокич претендует на звание бесценного игрока
17 декабря, 12:30
Анферни Хардуэй: «Смотреть НБА уже неинтересно. Все только и делают, что бросают трехочковые»
16 декабря, 19:35
«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку
12 декабря, 14:58
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с «Зенитом», «Самара» примет «Автодор»
43 минуты назад
Виктор Вембаньяма провел 100-ю игру подряд с хотя бы одним блок-шотом, став третьим в истории НБА
сегодня, 07:47
Джефф Тиг: «Как так получается, что Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?»
сегодня, 07:26
НБА. 35 очков Шэя Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» в матче с «Миннесотой», 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 07:20
Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»
сегодня, 07:15
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
сегодня, 07:14
Кендрик Перкинс: «Вембаньяма – тот самый, кого так ждала НБА. Он хочет быть лицом лиги»
сегодня, 07:04
Влад Голдин дебютировал в НБА – вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»
сегодня, 06:50
За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы
сегодня, 06:36
Деррик Уайт забил 9 трехочковых (повторение рекорда карьеры) и набрал 33 очка в победном матче против «Майами»
сегодня, 06:29Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Канту» примет «Милан»
3 минуты назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» примет «Фенербахче», «Бешикташ» встретится с «Тофашем»
10 минут назад
ACB. «Жирона» встретится с «Тенерифе», «Форса Льейда» примет «Реал» и другие матчи
18 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» примет «Надежду», «Спарта энд К» встретится с «Динамо Москва» и другие матчи
26 минут назад
Судья Тре Мэддокс получил травму, матч «Кливленд» – «Чикаго» продолжила обслуживать бригада из двух человек
сегодня, 08:01
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
сегодня, 06:51
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Клуж» победил КРКА, «Задар» справился с «Илирией»
вчера, 21:24
ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли
вчера, 19:50Фото
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
вчера, 18:16