Стив Керр: «Не жду обменов, но всегда готов к обратному»

Главный тренер « » признался, что не ожидает каких-либо изменений в составе команды перед дедлайном (9 февраля).

«В ближайшую неделю мы играем дома, поэтому и я обязательно обсудим все, что происходит. Тогда и узнаем, будут какие-то измненения или нет. Он введет меня в курс дела, а затем я продолжу делать свою работу, а он сделает все, что нужно.

У нас был один крупный обмен перед дедлайном три года назад, когда мы получили . После этого ничего такого не было. Так что не жду никаких обменов, но всегда нужно быть готовым к обратному», – признался Керр.

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