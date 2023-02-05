Стив Керр: «Не жду обменов, но всегда готов к обратному»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Стив Керр Боб Майерс Эндрю Уиггинс Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что не ожидает каких-либо изменений в составе команды перед дедлайном (9 февраля).

«В ближайшую неделю мы играем дома, поэтому Боб Майерс и я обязательно обсудим все, что происходит. Тогда и узнаем, будут какие-то измненения или нет. Он введет меня в курс дела, а затем я продолжу делать свою работу, а он сделает все, что нужно.

У нас был один крупный обмен перед дедлайном три года назад, когда мы получили Уиггинса. После этого ничего такого не было. Так что не жду никаких обменов, но всегда нужно быть готовым к обратному», – признался Керр.

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1 комментарий

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«Но всегда жду позитивных сюрпризов от Сильвера» - добавил Керр
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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