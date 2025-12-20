  • Спортс
  Деррик Уайт забил 9 трехочковых (повторение рекорда карьеры) и набрал 33 очка в победном матче против «Майами»
Деррик Уайт забил 9 трехочковых (повторение рекорда карьеры) и набрал 33 очка в победном матче против «Майами»

Уайт набрал 33 очка и помог «Бостону» обыграть «Майами».

В матче против «Хит» защитник «Селтикс» Деррик Уайт обновил личный рекорд сезона, набрав 33 очка.

Уайт попал 9 из 14 дальних бросков, повторив собственный рекорд карьеры. В его активе также 5 подборов, 6 передач и 4 блок-шота.

«Селтикс» захватили контроль над игрой в четвертой четверти с помощью рывка 20:7. По ходу заключительной 12-минутки преимущество «Бостона» достигало 19 очков. Всего «кельты» реализовали 21 дальний бросок из 43 (против 19 из 49 у соперника).

«Майами», в составе которого были доступны только 10 человек, потерпел 6-е поражение в последних 7 матчах – 116:129.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
