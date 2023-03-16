Эксперт Колин Каухерд: «Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в этом сезоне»
Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что «Голден Стэйт» смирился с тем, что форвард Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в расположение команды в этом сезоне.
«Вчера вечером мне сказали, что Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в этом сезоне. Это не 100 процентов, но «Уорриорз» с этим смирились», – заявил Каухерд.
Уиггинс не играет с середины февраля. По словам клуба, форвард отсутствует по личным причинам.
Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников
а вообще интересная ситуация. пару лет назад считался бастом, а сегодня из-за его отсутствия команда чемпионского уровня очень сильно страдает.
но верим в гс!
и до сих пор нет убедительной версии отсутствия Уиггинса,
там чем инсайдеры и пресса занимаются?