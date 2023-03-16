Эксперт Колин Каухерд: «Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в этом сезоне»

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что « » смирился с тем, что форвард , скорее всего, не вернется в расположение команды в этом сезоне.

«Вчера вечером мне сказали, что Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в этом сезоне. Это не 100 процентов, но «Уорриорз» с этим смирились», – заявил Каухерд.

Уиггинс не играет с середины февраля. По словам клуба, форвард отсутствует по личным причинам.

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