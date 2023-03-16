Эксперт Колин Каухерд: «Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в этом сезоне»

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Колин Каухерд Баскетбол

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что «Голден Стэйт» смирился с тем, что форвард Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в расположение команды в этом сезоне.

«Вчера вечером мне сказали, что Эндрю Уиггинс, скорее всего, не вернется в этом сезоне. Это не 100 процентов, но «Уорриорз» с этим смирились», – заявил Каухерд.

Уиггинс не играет с середины февраля. По словам клуба, форвард отсутствует по личным причинам.

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4 комментария

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lecter666_destiny
На моей памяти такое в НБА в первый раз. Уже кучу дней игрок не играет, а причины не указаны. Причем реально даже ни один инсайдер не сделал предположение хотя бы какое-то. Такое впечатление, что его украли инопланетяне. Другого объяснения тупо нет
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Сергей Пузанков
Ответ udod
что за детектив? в наше то время ничего скрыть нельзя, когда причину знают несколько человек и до сих пор нет убедительной версии отсутствия Уиггинса, там чем инсайдеры и пресса занимаются?
Отсутствие официальной версии реально пугает больше чем любая версия. Может всё, конечно, банально, типа нашли допинг и не хотят афишировать.
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ShowTime.
печальная новость , но как бы там ни было , главное чтобы все проблемы были решены.
а вообще интересная ситуация. пару лет назад считался бастом, а сегодня из-за его отсутствия команда чемпионского уровня очень сильно страдает.
но верим в гс!
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udod
что за детектив? в наше то время ничего скрыть нельзя, когда причину знают несколько человек
и до сих пор нет убедительной версии отсутствия Уиггинса,
там чем инсайдеры и пресса занимаются?
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