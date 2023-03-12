Эндрю Уиггинс может больше не сыграть в этом сезоне

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс может не вернуться в расположение команды в этом сезоне. Такую возможность допустил главный тренер клуба Стив Керр.

«Мы надеемся, что он вернется. Но пока мне нечего вам рассказать. Мы предоставили ему полную свободу, так как сейчас ему приходится иметь дело с вещами, которые гораздо важнее, чем баскетбол. Если он сможет вернуться, это будет замечательно. Если же нет, то так тому и быть», – сказал Керр.

Уиггинс не выходил на паркет с середины февраля. Клуб проинформировал, что игрок отсутствует «по личным причинам».

Без Уиггинса показатели «Голден Стэйт» составляют 5 побед при 5 поражениях.

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6 комментариев

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Lost
Ответ рождённый в СССР
Даже если кто то при сметрти в семье не могу понять осутствие Уигинса столь продолжительное время - просто психологически не может настроится на игру и толку от его присутствия не будет. Надежда только на прогресс Куминги
ГСВ при смерти
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Мурзин Ринат
Ответ рождённый в СССР
Даже если кто то при сметрти в семье не могу понять осутствие Уигинса столь продолжительное время - просто психологически не может настроится на игру и толку от его присутствия не будет. Надежда только на прогресс Куминги
Очень похоже на уголовное дело или что-то типа того, а может как у Бэна крыша поехала
0
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Cash_flow
Ответ рождённый в СССР
Даже если кто то при сметрти в семье не могу понять осутствие Уигинса столь продолжительное время - просто психологически не может настроится на игру и толку от его присутствия не будет. Надежда только на прогресс Куминги
Кум тоже с травмой выбыл
0
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рождённый в СССР
Даже если кто то при сметрти в семье не могу понять осутствие Уигинса столь продолжительное время - просто психологически не может настроится на игру и толку от его присутствия не будет.
Надежда только на прогресс Куминги
0
-1
-1
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Кирилл
Остаётся надеяться, что у Уиггинса будет всё в порядке.
Потому что пропал он неожиданно и достаточно долго нет…

Но и в ГСВ молодцы, что не сливают инсайдерам что случилось у него.
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Cash_flow
Это очень плохие новости для ГС, Эндрю был вторым по важности игроком в чемпионском походе. Равнозначной замены ему нет
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