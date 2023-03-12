Эндрю Уиггинс может больше не сыграть в этом сезоне
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс может не вернуться в расположение команды в этом сезоне. Такую возможность допустил главный тренер клуба Стив Керр.
«Мы надеемся, что он вернется. Но пока мне нечего вам рассказать. Мы предоставили ему полную свободу, так как сейчас ему приходится иметь дело с вещами, которые гораздо важнее, чем баскетбол. Если он сможет вернуться, это будет замечательно. Если же нет, то так тому и быть», – сказал Керр.
Уиггинс не выходил на паркет с середины февраля. Клуб проинформировал, что игрок отсутствует «по личным причинам».
Без Уиггинса показатели «Голден Стэйт» составляют 5 побед при 5 поражениях.
Надежда только на прогресс Куминги
Потому что пропал он неожиданно и достаточно долго нет…
Но и в ГСВ молодцы, что не сливают инсайдерам что случилось у него.