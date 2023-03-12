Эндрю Уиггинс может больше не сыграть в этом сезоне

Форвард « » может не вернуться в расположение команды в этом сезоне. Такую возможность допустил главный тренер клуба .

«Мы надеемся, что он вернется. Но пока мне нечего вам рассказать. Мы предоставили ему полную свободу, так как сейчас ему приходится иметь дело с вещами, которые гораздо важнее, чем баскетбол. Если он сможет вернуться, это будет замечательно. Если же нет, то так тому и быть», – сказал Керр.

Уиггинс не выходил на паркет с середины февраля. Клуб проинформировал, что игрок отсутствует «по личным причинам».

Без Уиггинса показатели «Голден Стэйт» составляют 5 побед при 5 поражениях.