Кендрик Перкинс: «Вембаньяма – тот самый, кого так ждала НБА. Он хочет быть лицом лиги»

Кендрик Перкинс видит в Вембаньяме новое лицо НБА.

Экс-центровой НБА Кендрик Перкинс считает Виктора Вембаньяму из «Сперс» наиболее подходящим кандидатом на негласную роль лица лиги.

«Виктор Вембаньяма – мой любимый человек в НБА.

Мы все ждали молодого парня, который бы хотел взять на себя все это, принять эту ношу, не так ли? И когда вы наблюдаете за тем, как он себя ведет… Вембаньяма - тот самый, кого так ждала НБА.

Если Люк Корнет исполнит данк, то Вемби окажется первым, кто вскочит со скамейки и будет праздновать. Он реально хочет побеждать, ему не все равно. Ему действительно важно быть тем самым парнем, быть лицом НБА, он этого хочет. Когда Брону и Стефу придется передать эстафету кому-то, кто действительно готов, я бы сказал, что это Виктор Вембаньяма. Он этого хочет», – считает чемпион лиги в составе «Селтикс».