Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
Энтони Эдвардс объяснил важные изменения в игре.
Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, почему в разнообразил свою игру, добавив в арсенал новые элементы.
«Работаю над бросками со средней дистанции. Учусь доводить до завершения разные вещи, несмотря на контакт. Стараюсь поменьше соприкасаться с судьями. Просто пытаюсь расти и становиться более разнообразным.
Мотивация? Поиграл против ОКС», – признался Эдвардс.
В плей-офф-2025 «Тандер» прошли «Вулвз» в пяти матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
