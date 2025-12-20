1

Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»

Энтони Эдвардс объяснил важные изменения в игре.

Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, почему в разнообразил свою игру, добавив в арсенал новые элементы.

«Работаю над бросками со средней дистанции. Учусь доводить до завершения разные вещи, несмотря на контакт. Стараюсь поменьше соприкасаться с судьями. Просто пытаюсь расти и становиться более разнообразным.

Мотивация? Поиграл против ОКС», – признался Эдвардс.

В плей-офф-2025 «Тандер» прошли «Вулвз» в пяти матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
