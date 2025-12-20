  • Спортс
  Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»

Эдвардс рассказал, как него повлиял Карри.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поведал, какой главный урок он вынес из пребывания в сборной США на Олимпиаде-2024.

«Наверное, он связан с Карри. Неважно, что происходило, он всегда был верен своему труду. Именно это открыло мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу.

После каждой тренировки он повторял одни и те же упражнения, бросал по кольцу и шел домой. И он всегда говорил: «Не переживай, все начнет залетать». В тех играх, где мы нуждались в нем больше всего, он показал себя. Я думаю, это был по-настоящему особый момент», – сказал Эдвардс.

Стефен Карри слабо начал Олимпийский баскетбольный турнир, но в итоге стал главным героем сборной США, приведя ее к победам в полуфинале над Сербией и в финале над Францией.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on ESPN
