Влад Голдин дебютировал в НБА – вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»

Голдин впервые вышел на площадку матча НБА.

Российский центровой «Майами» Влад Голдин дебютировал в матче НБА, выйдя на площадку на последней минуте уже решенной игры против «Бостона».

За это время Голдин успел отметиться одним действием в протоколе – результативной передачей на Каспараса Якучиониса.

Незадрафтованный центровой, летом подписавший с «Хит» двустроннеее соглашение, проводит сезон, курсируя между основным составом и фарм-клубом команды в G-лиге. Там он принял участие в 7 матчах, набирая в среднем 15,7 очка и 9,4 подбора за 25,8 минуты на паркете.

В проигранном матче с «Бостоном» (116:129) «Майами» были доступны только 10 игроков, так как Тайлер Хирро (палец ноги), Эндрю Уиггинс (боль в пояснице), Никола Йович (локоть), Дэвион Митчелл (голеностоп) и Пелле Ларссон (голеностоп) пропустили игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
