32 очка от Джордана Пула помогли «Уорриорз» обыграть «Гризлис» в рождественский день

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Рик Бэрри Стефен Карри Эндрю Уиггинс Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Джордан Пул помог ослабленной травмами команде выиграть у «Гризлис» в рождественский день.

Пул записал на свой счет 32 очка (11 из 25 с игры, 7 из 8 с линии), а также 3 подбора и 2 передачи при 5 потерях за 29 минут.

Пул (23 года, 189 дней) стал самым молодым игроком в истории «Уорриорз» после Рика Бэрри (22 года, 272 дня, 1966 год), который набрал 30 и более очков в рождественский день.

Действующие чемпионы провели встречу без травмированных Стефена Карри и Эндрю Уиггинса.

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4 комментария

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Andy
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Молодец.Джордану тяжело в присутствии Карри много очков набирать.Должен это делать сейчас.
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Andy
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Ответ Herodotus
Вся ветка ждала разгром от медведей, но я до последнего верил в золотых, Дрэймонд сегодня предопределтл успех, на мой скромный взгляд
Представляю как этих сейчас бомбит)) Это их удел))
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cfw4v5p53c
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Нежданчик, однако
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Herodotus
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Вся ветка ждала разгром от медведей, но я до последнего верил в золотых, Дрэймонд сегодня предопределтл успех, на мой скромный взгляд
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