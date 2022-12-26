Защитник «Уорриорз» помог ослабленной травмами команде выиграть у «Гризлис» в рождественский день.

Пул записал на свой счет 32 очка (11 из 25 с игры, 7 из 8 с линии), а также 3 подбора и 2 передачи при 5 потерях за 29 минут.

Пул (23 года, 189 дней) стал самым молодым игроком в истории «Уорриорз» после (22 года, 272 дня, 1966 год), который набрал 30 и более очков в рождественский день.

Действующие чемпионы провели встречу без травмированных и .

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