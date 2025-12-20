Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»
Кевин Дюрэнт сделал неожиданное признание.
Суперзвезда НБА Кевин Дюрэнт в подкасте одноклубника по «Хьюстону» Фреда Ванвлита рассказал о своем спокойном отношении к некоторым аспектам личной гигиены.
«Если я просто сижу дома, могу не мыться хоть два дня. Не вижу проблемы в том, чтобы побыть немного влажным пару дней», – заявил 37-летний баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
