Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»

Кевин Дюрэнт сделал неожиданное признание.

Суперзвезда НБА Кевин Дюрэнт в подкасте одноклубника по «Хьюстону» Фреда Ванвлита рассказал о своем спокойном отношении к некоторым аспектам личной гигиены.

«Если я просто сижу дома, могу не мыться хоть два дня. Не вижу проблемы в том, чтобы побыть немного влажным пару дней», – заявил 37-летний баскетболист.