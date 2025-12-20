0

Кевин Дюрэнт: «Если не надо никуда идти, могу не мыться два дня»

Кевин Дюрэнт сделал неожиданное признание.

Суперзвезда НБА Кевин Дюрэнт в подкасте одноклубника по «Хьюстону» Фреда Ванвлита рассказал о своем спокойном отношении к некоторым аспектам личной гигиены. 

«Если я просто сижу дома, могу не мыться хоть два дня. Не вижу проблемы в том, чтобы побыть немного влажным пару дней», – заявил 37-летний баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фред Ванвлит: «После титула с «Торонто» в 2019‑м я услышал, как Кавай сказал: «Я лучше Кобе Брайанта»
18 декабря, 18:47
Кевин Дюрэнт: «Леброн Джеймс продолжает совершенствовать свою игру»
18 декабря, 06:05
«Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»
17 декабря, 21:26
Главные новости
Энтони Эдвардс о Стефене Карри: «Он открыл мне глаза на то, что никогда нельзя изменять тренировочному процессу»
2 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Вембаньяма – тот самый, кого так ждала НБА. Он хочет быть лицом лиги»
12 минут назад
Влад Голдин дебютировал в НБА – вышел на последнюю минуту игры с «Бостоном»
26 минут назад
За «Даллас» выступают сразу четыре игрока, у которых есть близнецы
40 минут назад
Деррик Уайт забил 9 трехочковых (повторение рекорда карьеры) и набрал 33 очка в победном матче против «Майами»
47 минут назадВидео
Эдвардс решил концовку игры с «Оклахомой», забив трехочковый на лидерство, выписав блок-шот Гилджес-Александеру и перехватив у него мяч
сегодня, 06:07Видео
«Оклахома» потерпела второе поражение в трех матчах. Действующий чемпион НБА стартовал с 24-1
сегодня, 05:57
«Жальгирис» обыграл «Партизан» с разницей «+41». Это самая крупная победа клуба в Евролиге
сегодня, 05:53
НБА. 35 очков Шэя Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» в матче с «Миннесотой», 33 очка Деррика Уайта помогли «Бостону» разобраться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 05:42
Ви Джей Эджкомб набрал 7 очков и 3 подбора в клатче, обеспечив «Филадельфии» победу над «Нью-Йорком»
сегодня, 05:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Энтони Эдвардс о решении добавить новые элементы в арсенал: «Поиграл против ОКС»
25 минут назад
Чемпионат Франции. «Булазак» справился с «Лиможем»
вчера, 21:59
Адриатическая лига. «Клуж» победил КРКА, «Задар» справился с «Илирией»
вчера, 21:24
ПАОК официально объявил о подписании Патрика Беверли
вчера, 19:50Фото
CEO «Баварии» Марко Пешич: «Цифры бюджетов раскрыли, несмотря на протесты некоторых клубов. Не ради прозрачности, а чтобы сгенерировать заголовки»
вчера, 18:16
Фанат получил пожизенный запрет на посещение арены «Панатинаикоса» из-за нападения на владельца «Хапоэля»
вчера, 17:59
Судья Эрик Льюис, уволившийся в 2023 году на фоне скандала с соцсетями, вернулся в G-лигу
вчера, 17:30
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
вчера, 14:45
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
вчера, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
вчера, 13:33