Джефф Тиг: «Как так получается, что Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?»

Джефф Тиг задал резонный вопрос про Бронни Джеймса.

Экс-игрок НБА Джефф Тиг считает, что «Лейкерс» несправедливо поступают с Далтоном Кнехтом.

«Я скажу такую вещь и сразу оговорюсь, что это не хейт, никакого хейта. Но как так получается, что Далтон Кнехт в G-лиге, а Бронни нет?

Парень был выбран в первом раунде. Дайте ему играть в баскетбол. Если он вам не нужен, избавьтесь от него, а если нет, то дайте ему шанс. Человек был выбран в первом раунде», – произнес Тиг.

Кнехт – 17-й номер драфта-2024, Бронни Джеймс – 55-й номер.